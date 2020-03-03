Üniversite taraftar grupları şehit askerler için mevlid okutup, lokma dağıttılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite taraftar grupları şehit askerler için mevlid okutup, lokma dağıttılar - Son Dakika

Üniversite taraftar grupları şehit askerler için mevlid okutup, lokma dağıttılar

6 saat önce

İdlib'de hain saldırı sonucu şehit düşen 34 asker için, Isparta'da üniversite öğrencileri ve taraftar grupları Terminal Camii'nde lokma dağıttı.

Üniversite taraftar grupları şehit askerler için mevlid okutup, lokma dağıttılar, System.String[]

İdlib'de hain saldırı sonucu şehit düşen 34 asker için, Isparta'da üniversite öğrencileri ve taraftar grupları Terminal Camii'nde lokma dağıttı.


Öğrenciler ve taraftar grupları acının renginin olmadığını hatırlatmak, bu zor günlerde birlik beraberliğin sağlanması için ikindi vakti Terminal Camii'nde toplandı.


Okutulan mevlidin ardından şehitler için dua edildi. Yürüyüşe ve etkinliğe Antalyaspor, Alanyaspor, Ankaragücü, Trabzonspor, Denizlispor ve Karşıyakaspor taraftar grubu üyeleri katılarak saldırıyı kınadılar. Üniversiteli Antalya Sporlular temsilcisi Mustafa Kemal Özen, harekat süresince Mehmetçiğin yanında olmak ve birlik beraberliği sağlamak için toplandıklarını söyledi. İdlib'de yaşanan saldırıyı kınadıklarını ve her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını dile getiren Özen, etkinliklerine katılan tüm arkadaşlarına da teşekkür etti. Açıklamanın ardından taraftar grupları, Terminal Camii'nden itfaiye meydanına kadar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attılar. - ISPARTA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:29 Kaynak: İHA
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