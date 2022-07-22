Üniversite tercih maratonu başladı! Bu iki bölümü seçenlere yıllık 36 bin lira para verilecek - Son Dakika
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Üniversite tercih maratonu başladı! Bu iki bölümü seçenlere yıllık 36 bin lira para verilecek

22.07.2022 11:42

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber öğrencilerde tercih heyecanı başladı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 'açık deniz sondaj teknolojileri' ve 'açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi' olmak üzere 2 farklı bölümde öğrencilere 3 sene boyunca her ay kesintisiz 3 bin lira burs verilecek.

Türkiye'nin doğal gaz hamleleri devam ederken Karadeniz'deki doğal gaz çalışmalarının merkezi konumunda bulunan Zonguldak'tan da hamleler gelmeye devam ediyor.

3 YIL BOYUNCA 3 BİN LİRA BURS

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Türkiye Petrolleri Anomim Ortaklığı'nın alt şirketi olan TP-OTC, YÖK iş birliğiyle öğrenci alacak. Öğrencilere 3 sene boyunca her ay kesintisiz 3 bin lira burs verilecek. 'Açık deniz sondaj teknolojileri' ve 'açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi' olmak üzere 2 farklı bölümde başlanacak eğitimlere, 30'ar öğrenci yerleştirilecek. İngilizce hazırlığın zorunlu olacağı ön lisans programında eğitim süresi 3 yıl olacak.

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PROJELERDE STAJ YAPACAKLAR

Öğrenciler, TP-OTC yönetimindeki sondaj platformlarında, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde staj yapacak. Ön lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler işe alım süreçlerinde öncelikli değerlendirilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022- YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında https://osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

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Bülent Ecevit Üniversitesi, Karadeniz, Zonguldak, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Üniversite tercih maratonu başladı! Bu iki bölümü seçenlere yıllık 36 bin lira para verilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üniversite tercih maratonu başladı! Bu iki bölümü seçenlere yıllık 36 bin lira para verilecek - Son Dakika
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