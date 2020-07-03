Üniversite tercihi yapacak öğrencilere tavsiyeler - Son Dakika

Üniversite tercihi yapacak öğrencilere tavsiyeler

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. YKS sonuçları 28 Temmuz Salı günü açıklanacak. Öğrencilerin sınav sonuçlarının açıklanmasıyla yine heyecan ve stresli bir sürece gireceklerini söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikolojik Danışman Sevgi Umuç, gençlere tercih dönemi için tavsiyelerde bulundu.

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Adayların sınavdan çıkınca birbirlerine en çok 'nasıl geçti?' diye sorduğunu ve endişeye kapıldıklarını belirten Umuç, "Kimileri sınavdan mutlu ayrılırken kimileri üzgün ayrıldı. Belki bekledikleri gibi geçmedi, belki ailelerinin beklentisini karşılayamadıklarını düşündüler, belki de arkadaşlarında daha düşük puan alacaklarının endişesi sardı. Ancak sonuçların düşündükleri gibi olacağının bir garantisi yok. Sınav daha açıklanmadan açıklanmış gibi tepki veriyorlar. İçinde bulundukları ruh hali de sınavı değerlendirme biçimlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Stresli hissediyorlarsa sınavdaki yalnızca olumsuz bir anı zihinlerinde belirip duruyordur, olumluları hatırlamıyor olabilirler" dedi.

"KENDİNİZE KARŞI ANLAYIŞLI OLUN"

Pandemi sürecinde öğrencilerin çevresinden anlayış kazandığını aktaran Umuç, "Sonuçlar bekledikleri gibi gelmese dahi bunun bir son olmadığını, sınavlara dilerlerse tekrar hazırlanma şansları olduklarını bilsinler. Bu sınav sonucu başarılarını ölçen tek öncül değildir. Ailelerinin gözünde de yalnızca başarılı oldukları zamanlar değil başarısız oldukları zamanlar da iyi birer evlat olduklarını lütfen unutmasınlar. Sınava hazırlandıkları koşullar beklenmedik bir şekilde değişti, okullarından ayrılmak ve evlerinde çalışmak zorunda kaldılar. Birçoğu ne olduğunu anlayamadan çalışmaya devam etmek zorunda kaldı. Haliyle bu dönemden etkilenmeleri çok doğal. Kendinize karşı anlayışlı olun, başkasıyla kendinizi kıyaslamayın. Herkesin zeka düzeyi, kişilik yapısı, kalıtımsal özellikleri, yetiştiği çevre başkadır ve tüm bunlar onların sınavının nasıl geçtiğine kadar etkilemektedir" ifadelerini kullandı.

"BOL BOL DİNLENİN"

Sınavların açıklanmasına yaklaşık bir ay kaldığını ve adayların bu süreyi dinlenmek için kullanmaları gerektiğini söyleyen Sevgi Umuç, "Şu an yapmaları gereken içinde bulundukları anın farkına varmaları. Sonuçlar nasıl gelirse gelsin iyi bir dinlenmeyi ve tatili hak ettiler. Sonrasında tercih döneminin ayrı bir heyecanını yaşıyor olacaklar. Kendilerine karşı şefkatli davranmaya özen göstermeleri bu süreçte çok önemli" dedi.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 15:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversite tercihi yapacak öğrencilere tavsiyeler - Son Dakika

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