Üniversite tercihi yapacak öğrencilere Yozgat Bozok Üniversitesi'nden tercih kılavuzu - Son Dakika
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Üniversite tercihi yapacak öğrencilere Yozgat Bozok Üniversitesi'nden tercih kılavuzu

21.07.2022 09:30

Üniversite tercihi yapacak öğrencilere Yozgat Bozok Üniversitesi'nden tercih kılavuzuYOZGAT Yozgat Bozok Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilere tercih dönemi için destek amaçlı hazırlanan "tercihkilavuzu.bozok.edu.

Üniversite tercihi yapacak öğrencilere Yozgat Bozok Üniversitesi'nden tercih kılavuzu

YOZGAT Yozgat Bozok Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilere tercih dönemi için destek amaçlı hazırlanan "tercihkilavuzu.bozok.edu.tr" internet sitesini hayata geçirdi.

YÖK Atlas tercih programı verileri dikkate alınarak Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından hazırlanan "tercih kılavuzu" üniversite tercihi yapacak öğrencilere büyük kolaylık sağlayacak. Son 4 yılın sayısal verileri toplanarak hazırlanan site ile öğrenciler; üniversitelerin puan, sıralama, kontenjan, akademisyen sayısı ve özel koşulların yer aldığı bilgilere daha hızlı ve pratik bir şekilde ulaşabilecek. Üniversite tercihi yapacak öğrencilerin ücretsiz yararlanabileceği tercih kılavuzu uygulamasının yanı sıra "Online YKS Tercih Danışmanlığı" hizmeti de öğrencilerin istifadesine ücretsiz sunulacak.

Öğrenciler, tercihkilavuzu.bozok.edu.tr adresinden tercih kılavuzuna ve Online YKS Tercih Danışmanlığı hizmetine ulaşabilecekler.

"Öğrenciler son 4 yılın verilerine daha kolay ulaşabilecek"

YKS tercihleri sırasında öğrencilere kolaylık sağlamak amacıyla uygulamayı hayata geçirdiklerini söyleyen Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, "Yozgat Bozok Üniversitesinin topluma hizmet açısından bir uygulaması. Bu uygulama, ülke genelinde sınava giren öğrencilerimize 5 farklı alanda yardımcı olacağımızı düşündüğümüz bir platform. Bu platformda öğrencilerimiz il, bölge, bölüm, alan ve üniversite bazında verilere ulaşabiliyorlar. Bu veriler son 4 yıla ait veriler. Başarı sıralaması, kontenjan ve yerleşme durumu, puan durumu ve o bölüme ait öğretim üyeleri sayılarına ulaşılabiliyor. Öğrencilerimize burada sağlamak istediğimiz durum, sınav sonucuna göre tercihlerini oluştururken YÖK Atlas tercih programından aldığımız verileri kullanarak daha kolay ve pratik şekilde ulaşmak istedikleri bölüm tercilerine ulaşabilmelerini sağlamaktan geçiyor." dedi.

"Ücretsiz online YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti verilecek"

Yozgat Bozok Üniversitesi olarak tercih yapacak öğrencilere ücretsiz online danışmanlık hizmeti de vereceklerini belirten Güney, "Tercih kılavuzu uygulamasının dışında 27 Temmuz'da başlayacak olan YKS tercihlerin de öğrencilere yönelik online danışmanlık yapma hedefimiz var. Umarım bu çalışma sonucunda öğrencilerimiz verilere çok daha kolay ulaşırlar ve bizim vermiş olduğumuz yöntem ile hedeflerine ulaşmış olurlar. Ben şimdiden hepsine başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin doğru tercih yapmalarına Yozgat Bozok Üniversitesi olarak yardımcı olacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Bozok Üniversitesi, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite tercihi yapacak öğrencilere Yozgat Bozok Üniversitesi'nden tercih kılavuzu - Son Dakika

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