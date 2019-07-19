Üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler için üniversite arayışı başladı. Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, üniversite adayı öğreniciler için bu dönemde tercihlerini yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktaları paylaştı.

Üniversiteleri değerlendirme aşamasında sınav puanlarını tek kriter olarak ele almamaları gerektiğini adaylara hatırlatan Acet, "Sınav puanları belirli zamanlardaki bilgilerimizin sayısal karşılığıdır. Puan ve başarı sıraları bu anlamıyla üniversite ve meslek seçiminin teknik ve matematiksel karşılığı olabilir. Örneğin, isteklerimize, yapmak istediklerimize ve bize sunduğu olanaklarla şartlarımıza uygun gelen bir üniversitenin puan sıralamasında başka üniversitenin altında olması çok da dramatik değildir. Aralarında birkaç puan fark olan üniversite ve bölümleri, diğer birçok koşul ve özelliği dışarıda bırakarak başarılı-başarısız ya da iyi-kötü değerlendirmesine hapsetmemek gerekir" diye konuştu.

Koordinatör Murat Acet, üniversite tercihi yaparken adayların dikkat etmeleri gereken temel noktaları ise şu şekilde sıraladı:

"Üniversite tercihi mesleki bir seçim olacaktır. Bu nedenle tercih edilecek üniversitenin uzmanlaşmak istenen bölüm ve meslekle ilgili başarısı, adaylara sundukları önemli bir faktördür. Bölümdeki akademisyenlerin durumları, deneyimleri, verdikleri dersler, yürüttükleri projeler, diğer bölümlerle olan temasları, yeni ve teknolojik öğrenme modellerinin uygulanması ve öğrencilerin bu sürece katılımları oldukça önemli göstergelerdir.

YABANCI DİLDE EĞİTİM OLANAĞI ÖNEMLİ FAKTÖR

Yaşamın ve mesleklerin hızla değiştiği, bilgiye ulaşma ve kullanmada sınırların ortadan kalktığı dünyada yabancı dilin gerekliliği kaçınılmaz. Dünyayı bilen ve uluslararası literatürü takip edebilen her öğrenci ve mezun, iş yaşamının arananları arasına girmekte zorlanmaktadır. Bu nedenle tercih etmek istediğiniz üniversitenin yabancı dilde eğitim vermesi ya da verdiği destekleyici bakış açısına sahip olması oldukça önem taşır.

Tercih etmek istediğiniz üniversitenin uluslararası program, olanak ve süreçlere uyumu aynı zamanda onun gelecekte olmak istediği yeri ve sizi hangi özellikler ve donanımlarla mezun etmek istediğini göstermesi açısından önemli.

Ayrıca öğrencilik hayatı boyunca edineceğiniz mesleki bilgi ve süreçlerin deneyimlenmesi ve iş yaşamına uyarlanması kariyer adımlarınızı hızla tırmanmanızı sağlayacaktır. Tercih etmek istediğiniz üniversitenin size bu olanakları sağlaması, kariyer yolculuğunuzda "yol arkadaşlığı" yapması sizi rekabetin kaçınılmaz olduğu günümüz dünyasında güvende hissettirir. Öğrenciliğinizde sizi mezuniyete hazırlayan, girişimcilik-inovasyon gibi kavram ve süreçlerle tanıştıran, kişisel ve profesyonel bir ağ kurmanızı sağlayan üniversitelere odaklanmak tercihlerin belirleyici konu başlıkları olmalı.

"FİZİKSEL İMKANLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN"

Üniversite tercihinde dikkat edilmesi gereken konuların bir diğeri de üniversitenin sahip olduğu fiziksel, teknolojik ve sosyal imkanlar. Öncelikle üniversitenin yeri, şehre uzaklığı, kampüsünün/yerleşkelerinin lokasyonları dikkat edilmesi gereken unsurlardır. İlgi alanınıza uygun ya da size yeni bakış açıları sunacak öğrenci kulüplerinin varlığı, bireysel ve takım sporları aktiviteleri, sosyal sorumluluk projeleri, paneller, seminerler ve etkinliklerin sayı ve çeşitliliği, kütüphane ve bilgiye erişim seçenekleri ve bunlara ulaşabilme kolaylığı akademik başarının yanında bireylerin kişisel ve sosyal yönlerini de güçlendirir. Eğer kendi bulunduğunuz şehrin dışında bir üniversite tercihi söz konusu ise, daha rahat ve güvenli bir ortam sağlamak adına konaklama ve yurt olanakları da aklınızın bir yerinde kalmalı."

Rehberlik Koordinatörü Murat Acet son olarak, "Adaylar, eğitim ve öğretim boyunca alacakları desteklerin maliyet süreçlerini iyi değerlendirip karar vermeliler. Tercihlerinizde bir vakıf üniversitesi olacaksa, burs imkanları, öğrenciliğiniz boyunca sizi motive edecek ek desteklerin varlığı, ücretsiz sunulan eğitim hizmetlerini bilerek karar vermek adayların yararına olacaktır" diye konuştu.