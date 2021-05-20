Üniversite tercihinde teknolojik dönüşümün etkilerini göz önünde bulundurmalı - Son Dakika

Üniversite tercihinde teknolojik dönüşümün etkilerini göz önünde bulundurmalı

20.05.2021 10:50
Üniversite tercihinde teknolojik dönüşümün etkilerini göz önünde bulundurmalı, System.String[]

Teknolojik dönüşümün iş ve meslekleri de dönüştürdüğünü vurgulayan Doç. Dr. Dicle Yurdakul, gelecekte en çok ihtiyaç duyulacak meslekler ile sosyal ve teknik beceriler konusunda bilgiler verdi.

Teknolojik dönüşümün iş ve meslekleri de dönüştürdüğünü vurgulayan Doç. Dr. Dicle Yurdakul, gelecekte en çok ihtiyaç duyulacak meslekler ile sosyal ve teknik beceriler konusunda bilgiler verdi.

Teknolojik dönüşümün iş ve meslekleri hızla dönüştürdüğüne dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dicle Yurdakul, "Gençlerimiz, üniversite tercihlerinde ve meslek seçimlerinde dünyadaki değişimleri ve özellikle teknolojinin getirdiği dönüşümü mutlaka dikkate almalılar" dedi. Doç. Dr. Yurdakul, "Düşüşte değil, çıkışta olan meslekleri seçmek, bu yönde eğitim almak şart. Ayrıca gençlerin yeni nesil becerileri edinmek için de bireysel olarak çaba göstermeleri gerekiyor" diye konuştu.

"MAKİNELEŞME NEDENİYLE 85 MİLYON KİŞİ İŞ KAYBI YAŞAYACAK"

Doç. Dr. Yurdakul, Dünya Ekonomik Forumu'nun bir araştırmasına göre şirketlerin yüzde 43'ünün teknoloji entegrasyonu nedeni ile iş gücünü azaltmayı, yüzde 41'inin ise görev bazlı işler için dış yüklenicilerle çalışma modeline ağırlık vermeyi planladığına dikkat çekti. Yurdakul, aynı araştırmaya göre 2025 yılında, makinelerle insanların kurum içindeki rollerinin yüzde 50 - yüzde 50 olarak eşitleneceğinin öngörüldüğünü de aktardı ve "Makineleşme nedeniyle 85 milyon iş kaybı yaşanacağı, buna karşılık 97 milyon yeni işin ortaya çıkacağı düşünülüyor" dedi.

EN ÇOK KULLANILACAK 10 TEKNOLOJİ

Doç. Dr. Dicle Yurdakul'un verdiği bilgilere göre 2025 yılına kadar şirketlerin en çok kullanmayı planladıkları teknolojiler, "Bulut teknolojileri, büyük veri analitiği, nesnelerin interneti, şifreleme ve siber güvenlik, yapay zeka, yazı, görüntü ve ses işleme, e-ticaret, insansı olmayan robotlar (dronelar, otomasyon vb.), artırılmış ve sanal gerçeklik, dağıtık defter ve blokzincir teknolojileri" şeklinde sıralandı.

EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULACAK 10 MESLEK

Doç. Dr. Dicle Yurdakul, "Söz konusu teknolojilerin kullanımının yaygınlaşmasıyla, bu teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasıyla ilişkili meslekler de giderek daha çok rağbet görecekler" dedi. Yurdakul, bu doğrultuda gelecekte en çok ihtiyaç duyulacak ilk 10 mesleği ise şöyle sıraladı:

Veri analisti, yapay zeka ve makine öğrenmesi uzmanı, büyük veri uzmanı, dijital pazarlama ve strateji uzmanı, süreç otomasyonu uzmanı, iş geliştirme uzmanı, dijital dönüşüm uzmanı, bilgi ve veri güvenliği uzmanı, yazılım ve uygulama geliştiriciler, nesnelerin interneti uzmanı."

Doç. Dr. Dicle Yurdakul ve ekibi tarafından yürütülen "Future of Work Türkiye 2020' araştırmasının sonuçlarına göre, gelecekte başarılı bir kariyere sahip olmak isteyen kişilerin geliştirmesi gereken teknik beceriler, "Dijital Pazarlama, yazılım geliştirme, veri analitiği, veri güvenliği, yapay zeka, sistem tasarımı, deneyim tasarımı, içgörü analizi, insan-makine girişimimi tasarımı, girişimcilik" şeklinde kaydedildi.

Yurdakul gelecekte başarılı olmak isteyen kişilerin geliştirmesi gereken sosyal becerileri ise, Öğrenmeye açıklık, dayanıklılık ve stres toleransı, değeri açıklık – esneklik, yaratıcılık, duygusal zeka, liderlik ve inisiyatif alma, sistemsel düşünme, eleştirel düşünme, iletişim ve ilişki yönetimi, kompleks problemleri çözebilme" şeklinde açıkladı.


Üniversite tercihinde teknolojik dönüşümün etkilerini göz önünde bulundurmalı

geri dönüşüm, Yapay Zeka, Üniversite, Dicle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversite tercihinde teknolojik dönüşümün etkilerini göz önünde bulundurmalı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Güne düşüşle başlayan dolar 8,37'den işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,37'den işlem görüyor Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi Faslı turist kadın Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı turist kadın Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
20 futbolcusu korona olan ve kalecisiz kalan River Plate, çıktığı maçı kazanarak tarihe geçti 20 futbolcusu korona olan ve kalecisiz kalan River Plate, çıktığı maçı kazanarak tarihe geçti         
11:58
Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra "Çok rahatladım" diyen AK Partili Boynukalın, paylaşımını sildi         
11:43
HSK seçiminde uzlaşma sağlandı! Üyeleri hem Cumhur hem de Millet İttifakı belirleyecek HSK seçiminde uzlaşma sağlandı! Üyeleri hem Cumhur hem de Millet İttifakı belirleyecek         
11:16
Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor! Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!         
11:09
Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor         
10:54
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı         
09:47
Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var         
09:09
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu         
22:49
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm         
19:24
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti         
18:59
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi         
17:21
Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı         
17:06
5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar         
16:23
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 12:13:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversite tercihinde teknolojik dönüşümün etkilerini göz önünde bulundurmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement