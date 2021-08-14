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Üniversite tercihleri için son bir hafta - Son Dakika

Üniversite tercihleri için son bir hafta

14.08.2021 11:43

? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 20 Ağustos'a uzatıldı.

? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 20 Ağustos'a uzatıldı. İstanbul Kent Üniversitesi Tanıtım Müdürü Uğur Göktürk, adaylara tercihlerini son güne bırakmamaları uyarısında bulundu. Bu yıl yoğun katılım nedeniyle barajı geçen öğrenci sayısının düştüğünü belirten Göktürk, kontenjanlarda boşluklar olacağına dikkat çekerek, profesyonel destek alarak başarı sıralamasına göre tercih yapmanın önemine vurgu yaptı.

İstanbul Kent Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Direktörü Banu Gökçe Ünlü ve Tanıtım Müdürü Uğur Göktürk, üniversite tercihi yapacak adaylara önerilerde bulundu.

ÜNLÜ: GÖNLÜNÜZDEN GEÇEN BÖLÜMÜ TERCİH EDİN

Öğrencilerin aileleriyle tercih yaptığını belirten Ünlü, 'Anne ve babalar çocuğun meslek seçiminde etkili oluyor. Gençler, meslek yaşamlarını tek başına devam ettirecekler o nedenle gönüllerinden geçen bölümü tercih etsin. Kişi mesleğini yaparken mutlu olmayacaksa dayatmanın anlamı yok. Üniversite seçimi yaparken birkaç önemli nokta var. Akademik kadro, üniversitenin konumu ve okulun öğrencilere sunduğu imkanlara bakmak lazım. Ayrıca üniversitenin öğrenme metoduna da baksınlar. Öğrenci kulüpleri aktif mi diye de araştırmak gerekiyor' diye konuştu.

İSTEDİĞİNİZ ÜNİVERSİTEYİ ZİYARET EDİN

Ünlü, 'Tercih dönemi 20 Ağustos'a uzatıldı. Adaylar tercih etmeği düşündüğü üniversiteyi imkanları varsa mutlaka ziyaret etsin. İsteyen adaylar web sitemiz üzerinden de detaylı bilgiye ulaşabilir. Akademik kadronun yayın sayısı ve sektör tecrübesi önemli, buna bakmalarını öneririm. Artık her şey sosyal medya üzerinden yayınlanıyor, üniversitelerin geçmişte yaptığı kültür, sanat etkinliklerine ulaşabilirler' ifadelerini kullandı.

'BİZ BİZE TERCİH BURSU' KAMPANYASI BAŞLATILDI

İlk 5 tercihe yüzde 20 burs verdiklerini anlatan Ünlü, 'Buna ek olarak 'biz bize tercih bursu'nu başlattık. Aday tercih listesini kampüste bizimle oluşturup, listeyi bize teslim ederse ya da kampüse gelmeden web sitemizdeki platformdan listeyi yüklerlerse ekstra yüzde 20 burs daha veriyoruz. Pandemi döneminde öğrencilere destek olmak istedik. Kampüsümüz Taksim'de, 30 aktif öğrenci kulübümüz bulunuyor. Kariyer Gelişim ve Mezunlar Ofisi sayesinde de öğrencilerimiz sektör liderleriyle buluşturuyoruz. Mentor ve mentir eğitim sürecimiz var, öğrenciler bir üst sınıflarıyla kampüs yaşamını öğreniyor' dedi.

GÖKTÜRK: KONTENJANLARDA BOŞLUKLAR OLABİLİR

Tanıtım Müdürü Uğur Göktürk ise 'Bu yıl üniversite sınavına giren öğrenciler son 3 yılın mezunları. O nedenle çok yoğun bir katılım oldu. Puan ve başarı sıralamasında ciddi değişiklikler oldu. Geçen yıl sınavda sayısal puan türünde 180 barajını geçen öğrenci sayısı 685 binken, bu yıl 390 bin olmuş. Eşit ağırlıkta ise 988 bin öğrenci geçen yıl barajı geçmiş. Bu yıl bu rakam 587 bin öğrencide kalmış. Sözelde de geçen yıl 817 bin öğrenci 180 barajını geçti. Bu yıl barajı geçen öğrenci sayısı 563 bin oldu. Dolayısıyla bu yıl üniversitelerin birçok bölümünde kontenjanlarda boşluklar bekliyoruz. Geçen yıl her 4 öğrenciden 1'i üniversiteye yerleşirken, bu yıl her 2 öğrenciden 1'i üniversiteli olacak' diye konuştu.

PROFESYONEL DESTEK ALIN

Öğrencilerin tercih yaparken mutlaka profesyonel bir destek almasını öneren Göktürk, 'Lisans bölümlerinde başarı sıralaması çok önemli. Hukuk, tıp ve dış hekimliği bölümlerinde başarı sıralaması şartı vardır. Ön lisansta ise başarı sıralamasının yanı sıra puana da dikkat etmek gerekiyor. Öğrenciler, tercih yaparken 40 puan kadar aldığı puanın üstüne çıkabilir. Başarı sıralamasında da 50 bine kadar yukarı çıkmasında sakınca yoktur. Ama daha üstüne çıkmalarını önermiyoruz, ölü bir tercih listesinden uzak durmak gerekiyor' ifadelerini kullandı.

24 TERCİH HAKKINIZI DA DOLDURUN

Öğrencinin 24 tercih hakkı bulunduğunu aktaran Göktürk, 'Hepsini doldurmalarını öneriyoruz. Fakat doldururken dikkat etmelerini gereken noktalar var. İstedikleri bölüm ve üniversiteyi tercih etmeleri lazım. İstediğiniz bölüm ve üniversite 24 tane değilse, sırf doldurmak için tercih yapmayın. İstemediği bölüme yerleşen öğrenci kayıt yaptırmıyor, ÖSYM'de okuldan gelen puanlarda yüzde 50 kesintiye gidiyor' dedi.

TERCİHİ SON DAKİKAYA BIRAKMAYIN

Tercih süreci 20 Ağustos'a uzatılınca öğrencilere rahatlama geldiğini söyleyen Göktürk, 'Biz millet olarak her şeyi son dakikaya bırakıyoruz. Hem psikolojik olarak öğrencinin gerginliği artar hem de sistemdeki yoğunluk nedeniyle donmalar meydana gelebilir. Tercihi son güne bırakmayın. Üniversiteyi gezme, bilgi alma ve tercih listesini hazırlama sürecini en geç 18 Ağustos'ta tamamlamış olmaları gerekiyor. Son 2 günde yapılan her türlü çalışma hem öğrencinin kafasını karıştırır hem de listede oynama yaparak istemediği bir mesleği seçebilir' diye konuştu.

Üniversite tercihleri için son bir hafta
Üniversite tercihleri için son bir hafta
Üniversite tercihleri için son bir hafta
Üniversite tercihleri için son bir hafta

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversite tercihleri için son bir hafta - Son Dakika


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