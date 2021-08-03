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Üniversite tercihlerini "kariyer kaygısı" belirliyor - Son Dakika

Üniversite tercihlerini "kariyer kaygısı" belirliyor

03.08.2021 11:30

Üniversite tercihlerini "kariyer kaygısı" belirliyor Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilerin üniversite tercihlerinde nelere dikkat ettiğini aktaran Öğretim Görevlisi Hakan Dağ, mezun olduktan sonra gençlerin işsizlik sorunu yaşamak istemediğini söyledi.

Üniversite tercihlerini "kariyer kaygısı" belirliyor

İSTANBUL - Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilerin üniversite tercihlerinde nelere dikkat ettiğini aktaran Öğretim Görevlisi Hakan Dağ, mezun olduktan sonra gençlerin işsizlik sorunu yaşamak istemediğini söyledi. Dağ bu anlamda tercihlerde işsizlik kaygısının belirleyici unsur olduğunun da altını çizdi.

YKS sonuçlarının ardından öğrenciler, "Hangi üniversiteye gitmeliyim?" sorusuna cevap bulabilmek için üniversite araştırması yapmaya başladı. Üniversiteler de gençlerin merak ettiklerini yanıtlamak ve kendi üniversitelerinin imkanlarını en iyi şekilde aktarmak için tercih ve tanıtım günleri kapsamında öğrencilere ve velilere kapılarını açtı. Gençlerin tercih zamanı üniversitelerden neler beklediğine dair değerlendirmelerde bulunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Öğretim Görevlisi Hakan Dağ, öğrencilerin ilk olarak eğitimleri boyunca veya mezun olduktan sonra kariyer anlamında okudukları üniversitenin kendilerini ne kadar desteklediğine öncelik verdiğini ifade etti.

İşsiz kalma kaygısının üniversite tercihlerinde önemli bir rol oynadığını bu anlamda da verilen staj imkanlarının ön plana çıktığını vurgulayan Hakan Dağ, "Öğrenciler öncelikli olarak üniversite tercihinde bulunurken üniversitenin verecek olduğu iş imkanına bakıyor. Gençlerimizin kafasında, 'üniversiteden mezun olduktan sonra nasıl bir işte çalışacağım, çalışabilecek miyim veya ben üniversiteye gittim, staj imkanları nelerdir, staj yerimiz üniversite tarafından mı ayarlanıyor ya da bu konuda yardımcı oluyor mu, kariyer konusunda beni yönlendiriyorlar mı' gibi soru işaretleri oluyor" dedi.

"Mezun öğrencilerimizi kendi bünyemizde bile istihdam ediyoruz"

Üniversite olarak her öğrencinin kariyer planlaması noktasında yardımcı olduklarını da söyleyen Dağ, "Üniversiteden mezun olduktan sonra ya da okurken zaten akademik kadrodaki hocalarımız bizlere şekil vermeye başlıyorlar. Siz mezun olduktan sonra ne yapacaksınız, ya da mezun olmadan önce ne yapmanız lazım gibi. Ben üniversitede okurken staja gönderildim, staj yaptığım kurumda çok fazla ilgi gördüm ve orada çalışmaya başladım. Sonrasında üniversiteme geri döndüm. Üniversitedeki hocalarım da yine aynı şekilde üniversitede devam etmemi istediler. Akademik kariyere başladıktan sonra bir şekilde yine idari kadroda da yer almaya başladım. Bunlar da yine üniversitenin bana verdiği eğitim sayesinde oldu. Üniversiteye gittiğimizde yalnızca ders almaya gitmemeliyiz kariyerimizi de bir yandan planlamalıyız. Böylece üniversite içerisinde hem kendimizi göstermiş olacağız hem de sonrasın kariyerimize şekil vermiş olacağız. Bu anlamda üniversitemiz öğrencilerine karşı çok açık, değer veren, kariyerini şekillendirmesi konusunda yardımcı ve sahip çıkan bir üniversitedir. Şuanda bile en kötü 30 mezun öğrenci hem idari hem akademik kadrolarda üniversitemizde görev almakta" şeklinde konuştu.

"Eğitim hayatları boyunca staj yapabilme imkanı sunarak sektöre hazırlıyoruz"

Öğrencileri sektöre hazırlamak amacıyla üniversite eğitimlerinde staj imkanlarının kariyerler anlamında çok önemli olduğunu ifade eden Dağ, "Kariyer merkezimizle öğrencimizin mezuniyet sonrası nerelerde çalışabileceği veya staj imkanı sunduğumuz yerlerde nasıl devam edebilirler, çalışma şartları neler olur, bu şartlara uygunlar mıdır, eğer eksiklik varsa staj yaptığı yerlerden de bize gelen geri bildirimlere göre öğrencilere verdiğimiz eğitimi de şekillendiriyoruz. Yani hem öğrenci odaklı hem de staj yaptırdığımız dış paydaşlarımızla işbirliği halinde öğrencileri iş hayatına daha iyi nasıl hazırlayabiliriz sorularına cevap bulup eğitim şeklimizi buna göre geliştiriyoruz" dedi.

Tercihleri etkileyen diğer unsurlara da değinen Dağ, "Bölümüne göre üniversitelerde öğrenci talepleri değişiyor. Örneğin tıp bölümü için üniversitenin hastanesi olup olmadığına bakıyorlar. Aynı zamanda uygulama alanlarına, teknolojik alt yapıya, laboratuvarlara bakıyorlar. Bunun dışında yine üniversitenin merkezi bir konumda olması, üniversitenin kendi kampüs alanının yeterli olup olmadığı gibi konular da yine öğrencilerin üniversite tercihini etkiliyor" dedi. Dağ ayrıca velilerin ise bu anlamda daha çok üniversite konumuna ve ücretleri ön planda tuttuklarını söyleyerek, "Veliler ise daha çok üniversitenin konumuna, merkezi olup olmadığına, ulaşılabilir olduğuna ve üniversite ücretlerine daha çok odaklanıyorlar. Fakat ücret olarak değerlendirme yapılırken aslında yeterli hizmet alınıp alınmadığına bakılmalı. Öğrenci mezun olduktan sonra iş olanağı nelerdir gibi konular değerlendirilmeli. Ücret kaygısı olan çok fazla veli var, özellikle vakıf üniversiteleri için ama bundan ziyade öğrencisinin mezuniyet sonrası kariyerine odaklanması gerekiyor" dedi.

"Öğrencilerden aldığımız geri bildirimlerle kendimizi geliştiriyoruz"

Tercih ve tanıtım günleri kapsamında üniversite olarak öğrencileri ve velileri ağırlayan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi olarak aldıkları geri bildirimleri çok önemsediklerini de aktaran Dağ, "Öğrenci ve velilerden geri bildirimler alarak altyapılarımızı geliştiriyor, bilimsel gelişmelere ve öğrencinin isteklerine odaklı bir şekilde üniversite içerisindeki gerekirse akademik personele de takviye yapıyoruz. Yani tamamen öğrenci ve velisinin isteklerine uygun yeni bir altyapı oluşturuyoruz. Güncel teknolojiye uygun bir şekilde tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ortam oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Üniversite benim kariyer anlamında altyapımı oluşturuyor olmalı"

Sınav sonucunun ardından ailesi ile birlikte üniversiteleri yerinde ziyaret eden üniversite öğrencisi adayı Sude Topdemir de tercihlerini yaparken seçecek olduğu üniversitenin iş ve staj imkanlarına önem verdiğini ifade etti. Topdemir, "Grafik Tasarım bölümü okumayı düşünüyorum. Bizim bölümümüzün şimdilik önü açık gibi fakat yine de çok fazla işsiz kalan öğrenciler oluyor. Seçeceğim üniversite benim kariyer altyapımı geliştiriyor olması lazım, bana staj imkanı sunabilmesi lazım ki iş hayatına biraz daha tecrübeli bir şekilde başlayabileyim. O yüzden önceliğim bu tarz üniversiteleri seçmek olacak" dedi.

Topdemir ayrıca yetenek sınavlarını kaldırılacak olmasını da istemediklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde son verdi; "Yetenek sınavlarını geçen yıl kaldırmaya çalışmışlardı, seneye de kaldırılacak diye bir söylenti var ama hiç doğru olduğunu düşünmüyorum sonuçta yetenek gerektiren bölümler için bu sınavın yapılması gerekiyor bunun puanla alınması hiç doğru değil.

Üniversite tercihlerini kariyer kaygısı belirliyor
Üniversite tercihlerini kariyer kaygısı belirliyor
Üniversite tercihlerini kariyer kaygısı belirliyor
Üniversite tercihlerini kariyer kaygısı belirliyor

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Üniversite, İşsizlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üniversite tercihlerini 'kariyer kaygısı' belirliyor - Son Dakika


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