"Üniversite tercihlerini puana değil sıralamaya göre yapın" - Son Dakika

"Üniversite tercihlerini puana değil sıralamaya göre yapın"

"Üniversite tercihlerini puana değil sıralamaya göre yapın" Eğitim Uzmanı Şeval Tosun;"Adayların kesinlikle puana göre değil, sıralamaya göre tercih yapmaları gerekiyor" "Sayısal ve eşit ağırlıkta, belirli puan aralıklarında bir yığılma söz konusu" "Puan tutuyor diye istenilmeyen...

"Üniversite tercihlerini puana değil sıralamaya göre yapın"

Eğitim Uzmanı Şeval Tosun;"Adayların kesinlikle puana göre değil, sıralamaya göre tercih yapmaları gerekiyor"

"Sayısal ve eşit ağırlıkta, belirli puan aralıklarında bir yığılma söz konusu"

"Puan tutuyor diye istenilmeyen üniversiteleri tercih etmek yerine, gerçekten istedikleri bölümleri tercih faydalı olacaktır"

ESKİŞEHİR - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin açıkladığı takvime göre 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemlerini yapmak isteyen öğrencilere, Eğitim Uzmanı Şeval Tosun önemli uyarılarda bulundu.

ÖSYM tarafından yapılan sınavlar sonucunda, üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için büyük gün geldi. Bugün başlayan ve 14 Ağustos'a kadar devam edecek olan tercih işlemleri, öğrenciler için adeta bir dönüm noktası oluyor. Adayların ise yapacakları tercihler konusunda dikkat etmesi gereken birçok durum ortay çıkıyor. İstedikleri mesleklerden, girmek istedikleri üniversiteye kadar önemle düşünülen konular hakkında uzmanlar da önemli açıklamalarda bulunuyor. Uzmanlar, adayların tercihleri konusunda öncelikle puana değil, sıralamayı dikkate almaları gerektiğinin altını çiziyor.

"Geçen sene aynı puanı alan öğrenciler, bu ne o puanla sıralama olarak biraz daha geri durumdalar"

Eğitim Uzmanı Şeval Tosun, geçen sene alınan aynı puan ile bu seneki sıralamalarında daha geride olacaklarını ifade ederek, tercihlerini neye göre yapmaları gerektiği konusunu anlattı. Tosun, "Sınavla ilgili geçen yıllara göre şöyle bir değişiklik var; sayısal ve eşit ağırlıkta, belirli puan aralıklarında bir yığılma söz konusu. Geçen sene aynı puanı alan öğrenciler, bu ne o puanla sıralama olarak biraz daha geri durumdalar. Tabi bu da onların belirli tercihler yapmasını da etkileyecek. Bu yığılma kesinlikle göz önünde bulundurulmalıdır. Kesinlikle puana göre değil, sıralamaya göre tercih yapmaları, ilgi ve yeteneklerini, hangi mesleği tercih edeceklerine dair detaylı bir araştırma yapmaları gerekiyor. Tabi bunların üzerine hangi üniversiteyi tercih ettikleri de önemli. Vakıf üniversitesi mi?, devlet üniversitesi mi? bunların hepsi birer etmen. Hatta fırsatları varsa, diledikleri meslekler hakkında bu mesleği icra eden kişilerle görüşmeleri. Bu meslekle alakalı neler yapabilirler, bununla ilgili de bilgi almaları önemli. Tercih döneminde aile ve birçok etki oluyor. O yüzden tercih yapılırken kesinlikle uzman kişilerle görüşmeleri gerekiyor ve onları iyi tanıyan uzmanlarla görüşüp fikir alışverişi alıp o şekilde tercihlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bunun dışında, biz genellikle biraz gerçekçi değil, hayalci tercihler yapıyoruz. Bunlar bir tarafa bırakılmalı, 'sıralama ve hangi mesleğe uygun bir bireyim' soruları birbirine entegre edilip, bu şekilde tercih yapılırsa daha başarılı tercih yapmış olurlar" dedi.

"Gerçekten istedikleri bölümleri tercih faydalı olacaktır"

Üniversite adaylarının öncelikle istediği mesleği ve bölümü belirlemeleri gerektiğinin altını çizen Tosun, "İstenilen üniversite sırf puan tutuyor diye tercih edildiğinde daha kötü sonuçlar alınabiliyor. Hayal kırıklığı ya da şehri ve üniversiteyi sevmediği zaman daha büyük sıkıntılar olabiliyor. O yüzden sırf puan tutuyor diye istenilmeyen üniversiteleri tercih etmek yerine, gerçekten istedikleri bölümleri tercih edip, o şekilde bir tercih listesi oluşturarak gitmeleri daha faydalı olacaktır. Çünkü seneye tekrar sınava girdiklerinde ve istenilen üniversite gelmediğinde, diploma katkı puanından yarı puan alınmış olacak. Bu da nereden bakarsanız 15 ila 30 puana denk geliyor. O yüzden bu konuda da çok dikkat etmeleri gerekiyor. Üniversite adayı tercih yaparken öncelikle istediği mesleği ve bölümü belirlemesi gerekiyor. Bu tek bir bölümle sınırlı kalmayabilir, en çok istenilen bölümden seviye sıralama yaparak tercih listesi oluşturulmalı. Mesela, öğrenci 30 bin sıralamadadır, burada 20 bin-40 bin arasında bir sıralama aralığıyla tercih listesini oluşturabilir. Aileler, çocukların ilgi ve alakalarını, yeteneklerini göz ardı etmemeleri gerekiyor. Büyük bir baskıyla, istenilmeyen şehre, istenilmeyen bölüme göndermemeleri gerekiyor. Çünkü çocuklar ileride bu mesleği icra edecekler. Bu sene olmadıysa diğer sene de muhakkak denemeleri gerekiyor. İstenilmeyen bölümü okumaktansa, tekrar hazırlanmak en doğru karar olacaktır" ifadelerini kullandı.

Üniversite tercihlerini puana değil sıralamaya göre yapın

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 11:59

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'Üniversite tercihlerini puana değil sıralamaya göre yapın' - Son Dakika
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