Üniversite, ürettiği balı satışa çıkardı

Malatya İnönü Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi, ürettiği balları satmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre, İnönü Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üretilen yüzde 100 doğal petek ve süzme balın kilosu 100 TL'den satılıyor.

Doğal bal temin etmek isteyenler İnönü Üniversitesi öğrenci yaşam merkezi altındaki Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvuracak. - MALATYA