Üniversite uzaktan eğitimde hedef büyüttü - Son Dakika

Yeni eğitim yılında hedef büyüttüğünü bildiren Maltepe Üniversitesi, uzaktan eğitim sistemi için hem altyapısını geliştirdiğini hem de derslerin içeriğini güncellediğini duyurdu. Üniversite, modern prodüksiyon teknolojileriyle derslerin stüdyolarda çekildiğini belirterek kullanılan görsellerle birlikte sinema ve belgesel filmi kalitesinde içeriklerin üretildiğine vurgu yaptı. Dünya genelinde koronavirüs salgını 200'e yakın ülkede eğitimin aksamasına yol açtı. Salgının etkilediği öğrenci sayısının 1,5 milyarın üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Salgın uzadıkça etkili ve güçlü bir uzaktan eğitim sisteminin önemi daha çok ortaya çıktı. Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye'de de uzaktan eğitim yapmaya devam edecek olan üniversiteler, 2020-2021 eğitim-öğretim yılına başladı. 2005'ten bu yana bazı bölümlerinde uzaktan eğitimini aralıksız sürdürdüğüne dikkat çeken Maltepe Üniversitesi, YÖK kararıyla mart ayından bu yana süren dönemde 62 vakıf üniversitesi arasında lisans düzeyinde en fazla online ders ve canlı sınıf uygulaması yapan üniversite olarak sürece imzasını attığını hatırlattı. Yeni eğitim yılında hedef büyüttüğünü bildiren Maltepe Üniversitesi, uzaktan eğitim sistemi için hem altyapısını geliştirdiğini hem de derslerin içeriğini güncellediğini duyurdu. 'BÜYÜK ADIMLAR ATTIK? Pandemi nedeniyle zorunlu olarak uygulanan uzaktan eğitimi Türkiye'de hak ettiği noktaya getirmek için kolları sıvadıklarını belirten Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, uzaktan eğitimin bir ekosistem olduğunu söyleyerek, Türkiye'de hem altyapı hizmetleri hem içerik geliştirmede uzaktan eğitimin bütün gereklerini yerine getirmek üzere çalışmalara başladıklarını belirtti. Prof. Karasar, şöyle devam etti 'Maltepe Üniversitesi olarak altyapının dışında özellikle içerik geliştirmeye de çok önem veriyoruz. Çünkü bu ekosistemin içinde öğretim elemanı, öğrenci, çevresel faktörler, sektör var. Bunların tümü aslında içeriğe etkide bulunuyor. İçeriği görüntüyle birlikte geliştirme konusunda büyük adımlar attık.? 'ÇEVİK DAVRANDIK? Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken ise, yıllar önce lisansüstü düzeyde uzaktan eğitim vermeye başladıkları için öncü ve altyapı bakımından hep hazırlıklı olduklarını söyledi. Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 2000'li yıllardan itibaren faaliyette olduğunu belirten Çotuksöken, pandemi sürecinde bu birikimin uzaktan eğitimdeki yenilikleri de hayata geçirmede kolaylık sağladığını, mevcut altyapı sayesinde eğitimde hiçbir aksama olmadığını vurguladı. Eğitimde sistemli, etkili ve sürekli çalışmanın önemine inandıklarını belirten Çotuksöken, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde uzaktan eğitimle ilgili attıkları adımları şöyle anlattı 'Her anlamda proaktif olduk, öngörülü davrandık, YÖK'ün de sıklıkla kullandığı bir deyimle, 'çevik' olduk. İnsanın en temel varlık koşullarından biri önceden görme ve belirsizliklerle olabildiğince güçlü bir şekilde mücadele etmek değil midir Biz bu mücadeleyi bilgiye, özellikle teknolojik bilgiye dayalı olarak yaptık. Gücümüzü bilgiden aldık. Yaz ayları boyunca alınan önlemleri öğrencilerimizle, öğretim elemanlarımızla, öğrencilerimizin aileleriyle, idari çalışanlarımızla sürekli olarak paylaştık.? 'UZAKTAN EĞİTİMİN MİLADI? Maltepe Üniversitesi'nin 'eğiticinin eğitimi' çalışmalarına büyük önem verdiğine dikkat çeken Prof. Çotuksöken, aylarca web tabanlı konferanslarla yenilikleri tüm çalışanlarla paylaştıklarını vurgulayarak, 'Yeni normal koşullarda, teknolojiyi kullanmak önem kazandı. Üniversitemiz kendini sürekli yenileyen bir kurum. Bu süreçte 'Ne yapabiliriz' sorusunun yanıtını 'ders içeriklerinin güncellenmesi' vurgusu ile bulduk. Ders içeriklerini yeni yol ve yöntemlerle yeniden şekillendirmek için harekete geçtik. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bir milat olmalıydı. Bunu başardık. Derslerimizin hem formunu hem de içeriğini değiştirdik? dedi. Ders içeriklerinin mart ayından itibaren uyguladıkları canlı ve eşzamanlı derslerle zenginleştirildiğini, yeni eğitim-öğretim döneminde bu konuda daha iddialı olduklarını söyleyen Çotuksöken, şöyle devam etti 'Ders bağlamında tartışmaya, etkileşime, öğrenciyi tam bir özne olarak etkin kılmaya önem verdik. Dersler bu yaklaşımla yeniden gözden geçirildi hem eşzamanlı hem de eş zamansız yönleriyle yeniden tasarımlandı. Her öğretim elemanımız, derslerine görsellik kattı ve bu bağlamda, biz yönetim olarak da kendilerine destek verdik, desteğimizi sürekli kıldık. Çekilen videolarla ve diğer görsel malzemelerle, her şeyin daha iyi bir biçimde duyulur-algılanır ve üzerinde düşünülür, anlaşılır olmasını sağlamayı amaçlıyoruz? ÖZEL STÜDYOLAR KURULDU Maltepe Üniversitesi'nde dersler hem modern prodüksiyon teknolojilerinin kullanıldığı stüdyolar hem de açık hava mekanlarında çekildi. Çotuksöken, çekimlerle ilgili şu bilgileri verdi 'Dış mekanlarda çekimler yapılıyor; bunun yanı sıra özel öğrenme amaçları için düzenlenmiş iç mekanlarda dersler hazırlanıyor. Bunların dışında stüdyolarda, ileri teknolojiyle donatılmış çok özel ortamlarda çekimler yapılıyor. Üniversitemiz eğitim ve bilgi teknolojilerine erişmek için çok ciddi yatırım yaptı. Kütüphanesiyle, stüdyolarıyla, özel olarak donatılmış mekanlarıyla öğrencilerini, sanal gerçeklik bağlamında karşılamaya hazır. Günümüzün ileri eğitim teknolojilerinin tüm gerekleri yerine getirildi. Profesyonel ekiplerin desteğiyle ve özenle hazırlanan derslerle öğrencilerimizi karşılayacağız. Bu bağlamda, uzmanlıklara saygımız sonsuz, profesyonel ekiplerin yardımı, desteği, ders içeriklerini en uygun şekilde yansıtmak, öğrenmeyi, merak etmeyi, keşfetmeyi kışkırtmak asıl amacımız. Bu bağlamda büyük sürprizlerimiz var? 'KENDİMİZLE YARIŞIYORUZ?

Maltepe Üniversitesi'nde çevrimiçi derslerin oranının yaklaşık yüzde 75 olduğunu belirten Çotuksöken, 'Bir anlamda kendimizle yarışıyoruz. Bu yıl hedeflerimizi daha da büyüttük; çok daha özenliyiz, dikkatliyiz. Her öğrencimize, her öğretim elemanımıza yetkinliklerini artırmaları için yeni yeni olanaklar sağlıyoruz; daha iyi olmaya, daha iyi olduğumuzu kendimize ve karşılaştıklarımıza göstermeye çalışıyoruz. Temel ilkemiz aslında şu İyi yapmak, iyiyi yapmak; hangi düzeyde olursa olsun, tüm öğrencilerimizin eğitim alma hakkını nitelikli bir şekilde sadece korumak değil, aynı zamanda geliştirmek amacındayız' şeklinde konuştu.

- İstanbul