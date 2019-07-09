Son Dakika Haberleri: Üniversite Yaz Oyunları'nda Baltacı'dan altın madalya
Son Dakika Spor Haber

Üniversite Yaz Oyunları'nda Baltacı'dan altın madalya

1 saat önce

Üniversite Yaz Oyunları'nda milli atlet Özkan Baltacı, çekiç atmada altın madalya kazandı.

Üniversite Yaz Oyunları'nda Baltacı'dan altın madalya, System.String[]
Türkiye, Spor
Üniversite Yaz Oyunları'nda milli atlet Özkan Baltacı, çekiç atmada altın madalya kazandı.
İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen 2019 Üniversite Yaz Oyunları'nda Türkiye'den altın madalya geldi. Çekiç atma branşında 75.98 metre atan Özkan Baltacı, Türkiye adına altın madalya kazanma başarısı gösterdi.


Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri Rumları tedirgin etti Dijital Merkez Bankası Parası uygulamaya konulacak İmamoğlu'ndan canlı yayında iddia: Biz geldikten sonra belediyedeki araçların markası değiştirilmiş Beşiktaş, Domagoj Vida'nın sözleşmesini uzatıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 21:37:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversite Yaz Oyunları'nda Baltacı'dan altın madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]