Üniversite Yaz Oyunları'nda Baltacı'dan altın madalya
1 saat önce
Üniversite Yaz Oyunları'nda milli atlet Özkan Baltacı, çekiç atmada altın madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:34 Kaynak: DHA
Üniversite Yaz Oyunları'nda milli atlet Özkan Baltacı, çekiç atmada altın madalya kazandı. İtalya
'nın Napoli
kentinde düzenlenen 2019 Üniversite Yaz Oyunları'nda Türkiye
'den altın madalya geldi. Çekiç atma branşında 75.98 metre atan Özkan Baltacı, Türkiye adına altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri Rumları tedirgin etti Dijital Merkez Bankası Parası uygulamaya konulacak İmamoğlu'ndan canlı yayında iddia: Biz geldikten sonra belediyedeki araçların markası değiştirilmiş Beşiktaş, Domagoj Vida'nın sözleşmesini uzatıyor