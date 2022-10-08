Üniversite yerleşkesinde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Üniversite yerleşkesinde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

08.10.2022 11:38
Üniversite yerleşkesinde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Van'da üniversite yerleşkesinde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Van'da üniversite yerleşkesinde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce; 6 Ekim 2022 tarihinde Van YYÜ kampüsü içerisinde bir kadının taciz edilmesi olayı ile ilgili tahkikat başlattı. Yapılan tahkikatta tanık beyanları ile KGYS ve güvenlik kameraları üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda "Cinsel Taciz-Hayasızca Hareketler" suçunu gerçekleştirdiği tespit edilen bir şüpheli şahıs 7 Ekim 2022 tarihinde Edremit ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üniversite yerleşkesinde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üniversite yerleşkesinde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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