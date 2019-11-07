Üniversite yerleşkesinde 'Minia Sivas' oluşturuldu

Kent genelindeki tarihi eserlerin minyatürleri oluşturularak üniversite yerleşkesi içerisindeki alanda sergilenmeye başladı. Gökmedrese, Valilik Binası, Kongre Binası, Atatürk ve Etnografya Müzesi, Kale Camisi, Buruciye Medresesi , Şifaiye Medresesi, Çifte Minareli Medrese gibi eserlerin minyatürleri özenle yapılarak alana yerleştirildi. İşletmesi Turizm Fakültesi'ne verilen alanda incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız , yetkililerden bilgi aldı.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi, Selçuklu , Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait tarihi eserlerin minyatürlerinden oluşan 'Minia Sivas ' alanı oluşturdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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