Son Dakika Haberleri: Üniversite Yerleşkesinde "Öğrenci Kıraathanesi" Açıldı

Üniversite Yerleşkesinde "Öğrenci Kıraathanesi" Açıldı

1 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yerleşkesi'nde "öğrenci kıraathanesi" törenle hizmete girdi.

Üniversite Yerleşkesinde
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yerleşkesi'nde "öğrenci kıraathanesi" törenle hizmete girdi.

Törende konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, siyasete spora daha fazla katkı sağlamak için girdiğini söyledi.

Spor kariyerini noktaladıktan siyasetin içinde olması gerektiğine inandığını belirten Sofuoğlu, " Türkiye'ye bildiğim konuda hizmet için siyasetin içindeyim. İyi bildiğim şey spor ve çekilen sıkıntılar. Onlara çözüm olmak anlamında siyasetin içindeyim." dedi.

Dünyada motor sporlarının bir değeri olan Sofuoğlu'nu Bilecik'te karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise "Diriliş, kuruluş ve kurtuluşun beşiği şehrimize kendisi hoş geldi. Bizi kırmadı geldi, gönlü güzel bir kardeşimiz. Tecrübelerini gençlerimize aktaracak." diye konuştu.

Kenan Sofuoğlu'nun Türkiye'nin gururu olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Nihat Can, "Biz de belediye olarak üniversitedeki ikinci otağ açılışımızı öğrenci kıraathanesi olarak, kütüphane olarak planladık." ifadesini kullandı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'ın da katılımcılara hitap ettiği tören, üniversite yerleşkesine belediye tarafından kazandırılan "öğrenci kıraathanesi"nin açılışıyla sona erdi.

270 metrekarelik kıraathanede çay ve çorbanın öğrencilere belli günlerde ücretsiz olacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:15 Kaynak: AA

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