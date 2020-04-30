Üniversite yerleşkesindeki cami projesine destek çağrısı - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitenin Görükle Yerleşkesi'nde yapımı süren cami projesi için hayırseverlerden destek istedi.

BUÜ'den yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Kılavuz, bittiğinde Türkiye'nin en büyük üçüncü camisi olacak Yeni Camii'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Yarısı kapalı alanda olmak üzere 20 bin kişinin ibadet edebileceği, bünyesinde bin 500 kişilik konferans salonunun da bulunacağı cami projesini yakından takip ettiklerini belirten Kılavuz, inşaatın Üniversite Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından finanse edildiğini, proje için üniversite tarafından herhangi bir maddi kaynak sağlanmadığını kaydetti.

Üniversite olarak sadece yer tahsisi yaptıklarını aktaran Kılavuz, şöyle devam etti:

"Proje tamamen hayırseverlerin destekleri ile yürütülüyor. Dünya salgın nedeniyle zor zamanlar yaşıyor. Bağışlarla yürüyen proje, maalesef olumsuz etkileniyor. Üniversite içinde hastanemiz var. Hasta yakınları bazen kalacak yer bulamıyor. Araç içinde kalanlara şahit oluyoruz. İnşaatı devam eden bu camide hasta yakınlarının istirahat edebilecekleri, belli ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mekanlar olacak. Bu da bir sosyal hizmet. Hem öğrencilerimiz hem de hasta yakınları buradaki mekanlardan faydalanabilecek. Proje, genel bütçe veya üniversite bütçesinden herhangi bir destek olmadan devam ediyor. Hayırseverlerimizin desteklerine ve yardımlarına ihtiyacımız var. Bu güzel eseri el birliğiyle Bursa'ya kazandırmaya gayret etmeliyiz."