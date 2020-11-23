Üniversite yıllarında kurduğu şirket ile şimdi dünyaya hizmet veriyor - Son Dakika

Üniversite yıllarında kurduğu şirket ile şimdi dünyaya hizmet veriyor

23.11.2020 16:31
Üniversite yıllarında kurduğu şirket ile şimdi dünyaya hizmet veriyor, System.String[]

Genç girişimci Erdem Genç, üniversite yıllarında kurduğu şirket ile Covid-19 sonrasında kurumsal etkinlikler düzenlerken şimdi ise dünyanın birçok yerindeki firmaya sanal yayıncılık hizmeti veriyor.

Genç girişimci Erdem Genç, üniversite yıllarında kurduğu şirket ile Covid-19 sonrasında kurumsal etkinlikler düzenlerken şimdi ise dünyanın birçok yerindeki firmaya sanal yayıncılık hizmeti veriyor.

Pandemi sonrasında iş hayatımıza daha çok dahil olan sanal toplantı programları artık günümüzün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Artık birçok kişi evinde kahvaltı ettikten sonra hazırlanıp bilgisayar karşısında bu programları kullanarak toplantılarını gerçekleştiriyor, sunumlar yapıyor, 'dijital işyeri'ne ulaşıyor. Genç girişimci Erdem Genç, üniversite yıllarında kurduğu M3 Works ile şirketlere takım aktiviteleri alanında kurumsal organizasyonlar düzenliyordu. Covid-19 sonrasında ise dünyanın birçok yerindeki firmaya sanal yayıncılık hizmeti veriyor.

Zaman ve yerin öneminin ortadan kalktığını vurgulayan Erdem Genç, "Pandemi dönemi her krizdeki gibi birçok olumsuzluğu getirirken bazı alanlarda da fırsatlar doğurdu. Birçok şirket global kurumların yazılımlarını kullanırken zorlanıyor, seçtikleri programın önemli ihtiyaçlarını karşılasa da bazı kısımlarda eksik kaldığından dert yanıyordu. Biz de bu alana eğildik ve programlarda oluşan ek ihtiyaçlarını kendi yazılım ve organizasyon çözümlerimizle gidermeye başladık" dedi.

"Bazı yazılımlar güvenlik gerekçesiyle tercih edilmiyor"

Genç sözlerine şöyle devam etti: "Bazı yazılımlarda birçok özellik olmasına rağmen güvenlik gerekçesiyle tercih edilmiyor. Ama yerine seçilen yazılımlarda ise bu aranan özellikler bulunmuyor. Örneğin simültane tercüme günümüz küresel şirketlerinin büyük bir ihtiyacı. Fransa'daki genel müdürlükten yapılan Fransızca yayının aynı anda Türkiye'de Türkçe, Amerika'da İngilizce, Dubai'de Arapça dinlenmesi ihtiyaçları doğdu. Hem de bunların firmanın veri gizliliklerinin korunarak yayınlanması gerekiyordu. Türk mühendislerden oluşan ekibimiz tüm sistemlerde çalışan harika çözümler geliştirerek bu çalışmalara başladı ve böylece tüm dünyaya hizmet ihraç etmeye başladık. Bir başka ihtiyaç duyulan özellik ise takım çalışması odalarına ayrılma. Örneğin yaptığımız takım aktivitelerinde katılımcıların ekiplere ayrılarak özel odalarda, hem de birbirlerini sesli ve görüntüleriyle görmeleri gerekiyor. Bu özellik birçok yazılımda yokken olmayan programları kendi sunucularımız üzerinden bağladığımızda bu sorun ortadan kalkıyor. Hem yöneticiler, hem de takımlarını birleştirmek isteyen ekip üyeleri bundan çok memnun".

"Birçok ülkeye Türkiye'den hizmet veriyoruz"

Zaman ve mekan sınırını aştıktan sonra saat farklarını gözeterek dünyanın her yerine iş yapma imkanı bulduklarını aktaran Genç, ABD'den Hollanda'ya, Avustralya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne birçok ülkeye Türkiye'den hizmet verdiklerini iletti.

Gerçekleştirdikleri online toplantıya değinen Genç, "Geçen hafta Boğaziçi'de bir otelden dünyada milyar dolarlık bir sektörü yönlendiren bir grubun üç günlük online toplantı ihalesini aldık. Kur avantajımızı kullanarak bu güzel operasyonun ülkemizde gerçekleşmesini sağladık. Grubun Amerika başkanı tüm dünyaya Türkiye'den seslendi ve kusursuz geçen organizasyon için tüm ekibimize teşekkür etti. Hatta keşif sırasında boğazın güzelliğini gören Los Angeles'lı dostlarımız "Keşke biz de Türkiye'de olsaydık" dediler" şeklinde konuştu.

Türk milletinin zor koşullarda çalışma kasının geliştiğini belirten Genç, "Bizim pratik düşünme yeteneğimiz birçok ulusa göre oldukça üstün. Sorun olduğunda durumu kabullenmiyoruz. Bir an önce basit bir çözüm bulup yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu da bize hızlı hareket etme kabiliyeti sağlıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Üniversite yıllarında kurduğu şirket ile şimdi dünyaya hizmet veriyor
Üniversite yıllarında kurduğu şirket ile şimdi dünyaya hizmet veriyor
Üniversite yıllarında kurduğu şirket ile şimdi dünyaya hizmet veriyor

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üniversite yıllarında kurduğu şirket ile şimdi dünyaya hizmet veriyor - Son Dakika Ekonomi


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