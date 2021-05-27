Üniversite yolunda büyük prova - Son Dakika

Üniversite yolunda büyük prova

27.05.2021 11:04
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavı öncesinde, 'Üniversite Yolunda Denemeye Değer' sloganıyla, gerçeğe en yakın formatta ve yaklaşık 10 bin öğrencinin katılımıyla 13 Haziran'da deneme sınavı düzenliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavı öncesinde, 'Üniversite Yolunda Denemeye Değer' sloganıyla, gerçeğe en yakın formatta ve yaklaşık 10 bin öğrencinin katılımıyla 13 Haziran'da deneme sınavı düzenliyor.

Ücretsiz hazırlık kursları, ücretsiz test kitapları, sınavı kazananlara tercih desteği ve son olarak 10 yayınevinden 800'den fazla test kitabı ve 300 binden fazla soruya online eğitim uygulamasıyla üniversite adaylarının yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, gerçeğe en yakın formatta düzenleyeceği deneme sınavı ile adayların kendilerini ölçme ve değerlendirmeleri için altın bir fırsat sunuyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve BUSMEK işbirliği ile düzenlenecek olan sınav 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik olacak.

Türkiye'de bir ilk olarak gerçek sınava en yakın formatta yapılacak sınava yaklaşık 10 bin öğrencinin katılması bekleniyor. Adaylara hem kendilerini değerlendirme hem de eksiklerini görme imkanı sunacak sınav 13 Haziran 2021 Pazar günü 10: 15 - 12: 30 saatleri arasında yapılacak. Gerçeğe en yakın formatta düzenlenecek sınav, Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan, Yıldırım Yerleşkesi ile Bursa Erkek Lisesi, Bursa Anadolu Kız Lisesi, Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Süleyman Çelebi Anadolu Lisesinde yer alan dersliklerde yapılacak. 'Üniversite Yolunda Denemeye Değer' sloganıyla yapılacak olan sınavda ilk 100'e giren öğrencilere Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verilecek. - BURSA

Üniversite yolunda büyük prova
Üniversite yolunda büyük prova

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Üniversite yolunda büyük prova - Son Dakika


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