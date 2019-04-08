Üniversitede 35 Farklı Branşta Kurs Açıldı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) 35 farklı branşta kurs açıldı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) 35 farklı branşta kurs açıldı.



Rektör yardımcısı Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu yaptığı açıklamada, Dicle Üniversitesi Sağlık, Kültür, Spor (SKS) Daire Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğince açılan aralarında müzik ve sporun da yer aldığı 35 farklı kursa öğrenci ve personelin yanı sıra bazı vatandaşların da katıldığını söyledi.



Eğitimlerin 80 uzman tarafından verildiğine işaret eden Kadiroğlu, şöyle konuştu:



"Kurslara öğrencilerin yanı sıra çalışanlarımız ve bazı vatandaşlarımız da katılım gösteriyor. Kurs sayesinde hem kişisel becerilerini geliştirip, boş zamanlarını değerlendiriyorlar. Üniversite sadece öğretim verilen yerler değildir. Aynı zamanda öğrenci ve personelin ruhsal ve kişisel gelişimlerine katkı sunulan faaliyetlerin yapıldığı mekanlardır."



"Keyif alarak buraya geliyorlar"



Öğretici Sibel Ahmetler ise kurslara katılanların boş zamanlarını iyi değerlendirme fırsatını bulduğunu işaret ederek, "Kursiyerler keyif alarak buraya geliyorlar. Huzur içinde eğitim alıp, gidiyorlar." ifadesini kullandı.



Keman çalmayı öğreniyor



Şeyhmus Baver Abba da üniversitenin kendileri için sunmuş olduğu imkandan yararlandığını söyledi.



Çocukluğundan beri keman çalmayı istediğini ancak eğitim alamadığı için öğrenemediğini vurgulayan Abba, "Çocukluktan beri keman hasretiyle büyüdük. Hasretimi ücretsiz kurslarla gideriyoruz. Keman çalmak benim çocukluk hayalimdi. İmkansızlıklardan dolayı bir türlü başlayamıyorduk ama üniversitede bu ortam sağlandı." dedi.



Öğretim görevlisi Nermin Biricik ise kurs sayesinde cam boyamayı öğrendiğini dile getirerek, "İşimin dışında burada da bir şeyler öğrenmek ve üretmek beni mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

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