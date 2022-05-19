Üniversitede bahar şenlikleri coşkuyla başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversitede bahar şenlikleri coşkuyla başladı

19.05.2022 17:09

Üniversitede bahar şenlikleri coşkuyla başladıBATMAN Öğrencilerinin ders dışı etkinliklere de katılmalarının önemsendiği ve bu minvalde birçok etkinliğin düzenlendiği üniversitede bahar şenlikleri, büyük bir coşkuyla başladı.

Üniversitede bahar şenlikleri coşkuyla başladı

BATMAN Öğrencilerinin ders dışı etkinliklere de katılmalarının önemsendiği ve bu minvalde birçok etkinliğin düzenlendiği üniversitede bahar şenlikleri, büyük bir coşkuyla başladı.

Batman Üniversitesi 16 Mayıs start verdiği bahar şenliklerine 10 gün boyunca devam edecek. Üniversite öğrencileri final sınavları öncesi başlayan etkinliklerle stres atacak. Öğrenciler bahar etkinlikleri çerçevesinde dağıtılan aşure tatlılarını yiyip çeşitli interaktif oyunlar, gastronomi etkinlikleri, konserler, konferanslar ve seminerlerle hem eğlenip hem de öğrenecekler. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, 10 gün boyunca sürecek olan etkinliklerde amaçlarının öğrencilerinin final sınavları öncesi stres atmaları ve finallere dingin bir kafayla girmeleri olduğunu aktardı. Rektör Demir, "Yaptığım ilk konuşmada da öğrencilerime dedim ki; doyasıya eğlenin neden çünkü final zamanı doyasıya çalışmanızı istiyoruz. Öğrencimiz mutlu, bu nedenle bizde mutluyuz bu süre boyunca çeşitli interaktif oyunlar, gastronomi etkinlikleri, konserler aynı zamanda konferanslar ve seminerlerle birlikte yorularak öğrencilerimizi bu süre zarfında stres atmalarını sağlayıp Batı Raman kampüsümüzde cıvıl, cıvıl öğrenci ile iç içe final zamanı hazırlayacak şekilde bir etkinlikler serisi düzenledik. Bunda da öğrencilerimize olumlu geri dönütler aldık. Umuyor ediyoruz ki önümüzdeki senelerde de bu aktivitelerimizi daha da artırarak yapmayı planlıyoruz" dedi.

"Sadece üniversite öğrencilerimizi değil şehirdeki gençlerimizde bu etikliklerimize davet ediyorum"

Şenliğinin kolektif bir çalışmanın ürünü olduğunu ve etkinliğe tüm birimlerin katkısı olduğunu aktaran Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe akşam saatlerinde konserlerin güzel sanatlar fakültesi müzik bölümü öğrencileri ve hocaları, gündüz saatlerinde ise resim sergisini resim bölümü öğrencileri ve hocaları aynı zamanda İslami Bilimler fakültesinin öğrencileri tarafından hazırlanmış olduğunu belirtti. Cebe, "Ben sadece üniversite öğrencilerimizi değil aynı zaman da şehir merkezimizde bulunan gençlerimizde bu etkinliklerimize katılmalarına davet ediyorum. Özelikle rektör hocamız İdris Demir'in bu konuya önem ve hassasiyet verdiğini söylemek isterim gençlerimizin özelikle hem kültürel hem de sanatsal olarak onunda ötesinde eğitim konusunda birçok konuda onlarla ilgili çalışmaların yapılmasına destek veriyor bizleri bu konuda yönlendiriyor. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi bildiriyorum" diye konuştu.

Batman Üniversitesi öğrencisi Beyzanur Ezer ise 1 yıldır Batman'da olduğunu ve Batman Üniversitesin'de okuduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti. Ezer, final sınavları haftasında bahar şenlikleri ile sinirlerinin ve streslerini attıkları için çok memnun olduğunu dile getirdi. Ezer, " İstanbul'dan geldim gecen yıl dersler online olduğu için bu yıl ikinci senem aslında pandemi de durmadan evde kaldığımız için ister istemez bunaldık stres, sıkıntı içine girdik. Okulumuz açıldı okulumuza geldik çok mutluyuz bahar şenlikleri iyi geldi" şeklinde konuştu.

Batman Üniversitesi öğrencisi Veysi Han ise "Rektörümüz İdris Demir ve SKS daire başkanımız Salih hocama öncelikle çok teşekkür ediyoruz böyle bir etiklik düzenledikleri için. Final haftası öncesi bize stres attırıp bizleri motive etmekti biz öğrenciler hep beraber farklı, farklı etkinlikte de buluşup eğlenmekteyiz. Müzik, dans farklı etkinliklerinde hep birlikte eğleniyoruz. Bahar şenliklerde gerekli düzenlemelerde şuana kadar bir olumsuzluk yaşamadık her şey gayet güzel eğlenceli bir şekilde devam etmektedir" dedi.

Üniversitede bahar şenlikleri coşkuyla başladı
Üniversitede bahar şenlikleri coşkuyla başladı
Üniversitede bahar şenlikleri coşkuyla başladı
Üniversitede bahar şenlikleri coşkuyla başladı

YORUMLAR
500
Damla Projesi kapsamında Tekirdağ'a gelen 39 üniversiteli NKÜ'yü ziyaret etti Damla Projesi kapsamında Tekirdağ'a gelen 39 üniversiteli NKÜ'yü ziyaret etti
Kaynak: İHA

Batman Üniversitesi, Üniversite, Rektör, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversitede bahar şenlikleri coşkuyla başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Fikir ayrılıklarına çözüm buluruz
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
16:28 Feci ölüm: Oturduğu mermer kırılınca kafa üstü 3 metre aşağıya düştü
16:11 Tanju Özcan'ın 'nefret ve ayrımcılık' içeren ilanları kaldırıldı! Özcan'dan "Alın beni hapse atın" tepkisi
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
15:47 Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde CHP'li parti üyesine saldırı düzenlendi! Burnu kırılan CHP'liye saldıranların MHP'li olduğu öne sürüldü
15:36 Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 17:45:45. #1.11#
SON DAKİKA: Üniversitede bahar şenlikleri coşkuyla başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement