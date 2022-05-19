Üniversitede bahar şenlikleri coşkuyla başladı

BATMAN Öğrencilerinin ders dışı etkinliklere de katılmalarının önemsendiği ve bu minvalde birçok etkinliğin düzenlendiği üniversitede bahar şenlikleri, büyük bir coşkuyla başladı.

Batman Üniversitesi 16 Mayıs start verdiği bahar şenliklerine 10 gün boyunca devam edecek. Üniversite öğrencileri final sınavları öncesi başlayan etkinliklerle stres atacak. Öğrenciler bahar etkinlikleri çerçevesinde dağıtılan aşure tatlılarını yiyip çeşitli interaktif oyunlar, gastronomi etkinlikleri, konserler, konferanslar ve seminerlerle hem eğlenip hem de öğrenecekler. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, 10 gün boyunca sürecek olan etkinliklerde amaçlarının öğrencilerinin final sınavları öncesi stres atmaları ve finallere dingin bir kafayla girmeleri olduğunu aktardı. Rektör Demir, "Yaptığım ilk konuşmada da öğrencilerime dedim ki; doyasıya eğlenin neden çünkü final zamanı doyasıya çalışmanızı istiyoruz. Öğrencimiz mutlu, bu nedenle bizde mutluyuz bu süre boyunca çeşitli interaktif oyunlar, gastronomi etkinlikleri, konserler aynı zamanda konferanslar ve seminerlerle birlikte yorularak öğrencilerimizi bu süre zarfında stres atmalarını sağlayıp Batı Raman kampüsümüzde cıvıl, cıvıl öğrenci ile iç içe final zamanı hazırlayacak şekilde bir etkinlikler serisi düzenledik. Bunda da öğrencilerimize olumlu geri dönütler aldık. Umuyor ediyoruz ki önümüzdeki senelerde de bu aktivitelerimizi daha da artırarak yapmayı planlıyoruz" dedi.

"Sadece üniversite öğrencilerimizi değil şehirdeki gençlerimizde bu etikliklerimize davet ediyorum"

Şenliğinin kolektif bir çalışmanın ürünü olduğunu ve etkinliğe tüm birimlerin katkısı olduğunu aktaran Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe akşam saatlerinde konserlerin güzel sanatlar fakültesi müzik bölümü öğrencileri ve hocaları, gündüz saatlerinde ise resim sergisini resim bölümü öğrencileri ve hocaları aynı zamanda İslami Bilimler fakültesinin öğrencileri tarafından hazırlanmış olduğunu belirtti. Cebe, "Ben sadece üniversite öğrencilerimizi değil aynı zaman da şehir merkezimizde bulunan gençlerimizde bu etkinliklerimize katılmalarına davet ediyorum. Özelikle rektör hocamız İdris Demir'in bu konuya önem ve hassasiyet verdiğini söylemek isterim gençlerimizin özelikle hem kültürel hem de sanatsal olarak onunda ötesinde eğitim konusunda birçok konuda onlarla ilgili çalışmaların yapılmasına destek veriyor bizleri bu konuda yönlendiriyor. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi bildiriyorum" diye konuştu.

Batman Üniversitesi öğrencisi Beyzanur Ezer ise 1 yıldır Batman'da olduğunu ve Batman Üniversitesin'de okuduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti. Ezer, final sınavları haftasında bahar şenlikleri ile sinirlerinin ve streslerini attıkları için çok memnun olduğunu dile getirdi. Ezer, " İstanbul'dan geldim gecen yıl dersler online olduğu için bu yıl ikinci senem aslında pandemi de durmadan evde kaldığımız için ister istemez bunaldık stres, sıkıntı içine girdik. Okulumuz açıldı okulumuza geldik çok mutluyuz bahar şenlikleri iyi geldi" şeklinde konuştu.

Batman Üniversitesi öğrencisi Veysi Han ise "Rektörümüz İdris Demir ve SKS daire başkanımız Salih hocama öncelikle çok teşekkür ediyoruz böyle bir etiklik düzenledikleri için. Final haftası öncesi bize stres attırıp bizleri motive etmekti biz öğrenciler hep beraber farklı, farklı etkinlikte de buluşup eğlenmekteyiz. Müzik, dans farklı etkinliklerinde hep birlikte eğleniyoruz. Bahar şenliklerde gerekli düzenlemelerde şuana kadar bir olumsuzluk yaşamadık her şey gayet güzel eğlenceli bir şekilde devam etmektedir" dedi.