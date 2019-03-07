Son Dakika Haberleri: Üniversitede Bilim Kültür ve Sanat Sempozyumu Düzenlenecek

Üniversitede Bilim Kültür ve Sanat Sempozyumu Düzenlenecek

2 saat önce

Adıyaman Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumunun 18 Nisan 2019 Perşembe günü Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesinde gerçekleştirilecek.

Üniversitede Bilim Kültür ve Sanat Sempozyumu Düzenlenecek, System.String[]
Adıyaman Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumunun 18 Nisan 2019 Perşembe günü Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesinde gerçekleştirilecek.

Sempozyumda üniversite mensupları tarafından Eğitim bilimleri, fen ve matematik bilimleri, dil bilimleri, güzel sanatlar, islami ilimler, mühendislik-mimarlık bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal, beşeri ve idari bilimler, tarım bilimleri ile spor bilimleri konularında yaptıkları veya devam eden bildiri, proje, tez gibi çalışmalar sözlü ve poster bildiri şeklinde sunulacak.

Çalışmaların sözlü ve poster bildiri şeklinde sunulması bakımından ülkemizin ilk ve tek sempozyumu olma özelliği taşıyan bilim, kültür ve sanat sempozyumunun geniş bir katılıma sahne olması bekleniyor.

Sempozyuma bildiri özetinin son gönderim tarihi olarak 31 Mart 2019 belirlenirken, başvuru, kayıt ve katılım ile ilgili bilgiler http://sempozyum.adiyaman.edu.tr adresinden alınabilecek. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:29 Kaynak: İHA

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