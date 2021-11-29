Üniversitede çalışan memur otoparkta silahla vurulmuş olarak bulundu - Son Dakika

İzmit ilçesi Umuttepe Mahallesi'nde bulunan Kocaeli Üniversitesi otoparkında meydana gelen olayda, üniversitede sivil memur olarak çalıştığı öğrenilen İlyas Y, 41 AGZ 159 plakalı Skoda marka otomobilinde silahla vurulmuş halde ağır yaralı şekilde bulundu.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlyas Y, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. İlyas Y, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.