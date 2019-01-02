Son Dakika Haberleri: Üniversitede Dehşet; Hukuk Öğrencisi, Araştırma Görevlisini Öldürdü (2)

Üniversitede Dehşet; Hukuk Öğrencisi, Araştırma Görevlisini Öldürdü (2)

1 saat önce

ANKARA'da, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi öğrencisi Hasan İsmail H., odasında tartıştığı araştırma görevlisi Ceren Damar'ı önce bıçakladı, ardından tabancayla vurdu.

Üniversitede Dehşet; Hukuk Öğrencisi, Araştırma Görevlisini Öldürdü (2), System.String[]
ANKARA'da, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi öğrencisi Hasan İsmail H., odasında tartıştığı araştırma görevlisi Ceren Damar'ı önce bıçakladı, ardından tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Ceren Damar, sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın kurtarılamadı. Polis, kaçan Hasan İsmail H.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., iddiaya göre asistan hoca olarak derslerine giren araştırma görevlisi Ceren Damar'ın akşam saatlerinde fakülte binasındaki odasına gitti. Hasan İsmail H., burada tartıştığı Ceren Damar'ı önce bıçakladı, ardından belinden çıkardığı tabancayla vurdu.

Silah seslerini duyan binadaki öğrenciler ve üniversite personeli ise büyük panik yaşadı. Öğrenciler ve personel panik içinde dışarıya çıktı. Hasan İsmail H., olayın ardından otomobille kaçtı.

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Damar'a odasında müdahale etti. Sağlık görevlilerinin tüm çabasına karşın, aşırı kan kaybeden Damar kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan öğrenci Hasan İsmail H.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Hasan İsmail H.'nin olayda kullandığı tabancanın babasına ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK - Bayram

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:55 Kaynak: DHA

Çankaya Üniversitesi, Hasan İsmail, 3. Sayfa
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