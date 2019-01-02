Son Dakika Haberleri: Üniversitede Dehşet; Hukuk Öğrencisi, Araştırma Görevlisini Öldürdü

Üniversitede Dehşet; Hukuk Öğrencisi, Araştırma Görevlisini Öldürdü

1 saat önce

Üniversitede dehşet; Hukuk öğrencisi, araştırma görevlisini öldürdü (2)Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM, (DHA)- ANKARA'da, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi öğrencisi Hasan İsmail H.

Üniversitede dehşet; Hukuk öğrencisi, araştırma görevlisini öldürdü (2)

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM, (DHA)- ANKARA'da, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi öğrencisi Hasan İsmail H., odasında tartıştığı araştırma görevlisi Ceren Damar'ı önce bıçakladı, ardından tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Ceren Damar, sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın kurtarılamadı. Polis, kaçan Hasan İsmail H.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., iddiaya göre asistan hoca olarak derslerine giren araştırma görevlisi Ceren Damar'ın akşam saatlerinde fakülte binasındaki odasına gitti. Hasan İsmail H., burada tartıştığı Ceren Damar'ı önce bıçakladı, ardından belinden çıkardığı tabancayla vurdu.

Silah seslerini duyan binadaki öğrenciler ve üniversite personeli ise büyük panik yaşadı. Öğrenciler ve personel panik içinde dışarıya çıktı. Hasan İsmail H., olayın ardından otomobille kaçtı.

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Damar'a odasında müdahale etti. Sağlık görevlilerinin tüm çabasına karşın, aşırı kan kaybeden Damar kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan öğrenci Hasan İsmail H.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Hasan İsmail H.'nin olayda kullandığı tabancanın babasına ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:05 Kaynak: DHA

Hasan İsmail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Profesör, Görev Yaptığı Üniversitenin Misafirhanesinde Ölü Bulundu Bunalıma Giren Genç Kadın, 6 Yaşındaki Oğlunu Bıçaklayarak Öldürüp İntihara Kalkıştı

Küçükköyspor Taraftarı Muhammed Yücel'in Öldürülmesiyle İlgili 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi Vicdansız Baba, Ödevini Yapmayan Çocuğunu Hastanelik Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 20:32:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversitede Dehşet; Hukuk Öğrencisi, Araştırma Görevlisini Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]