Son Dakika Haberleri: Üniversitede Dehşet; Hukuk Öğrencisi, Araştırma Görevlisini Öldürdü (2)

Üniversitede Dehşet; Hukuk Öğrencisi, Araştırma Görevlisini Öldürdü (2)

20 dakika önce

KOPYA TARTIŞMASI İDDİASIPolis ekipleri, öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar'ın odasında incelemelerini sürdürüyor.

Üniversitede Dehşet; Hukuk Öğrencisi, Araştırma Görevlisini Öldürdü (2), System.String[]
KOPYA TARTIŞMASI İDDİASI

Polis ekipleri, öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar'ın odasında incelemelerini sürdürüyor. İncelemenin tamamlanması ardından Ceren Damar'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacak. Polisin cinayetle ilgili araştırması sürerken, Ceren Damar ile öğrencisi arasında kopya tartışması yaşandığı iddia edildi. Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın, sabah derste sınav sırasında kopya çekerken yakaladığı Hasan İsmail H.'nin sınav kağıdını aldığı ileri sürüldü. Hasan İsmail H.'nin de akşam saatlerinde odasına giderek Ceren Damar'ı öldürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan Hasan İsmail H.'nin babasının ise polis olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:03 Kaynak: DHA

Hasan İsmail, Polis, Güncel
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