Üniversitede Dehşet; Hukuk Öğrencisi, Araştırma Görevlisini Öldürdü (5)
41 dakika önce
SALDIRININ HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR AMATÖR KAMERADAÇankaya Üniversitesi'nde dün akşam saatlerinde akademisyen Ceren Damar Şenel, öğrencisi tarafından öldürüldü.
SALDIRININ HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR AMATÖR KAMERADA Çankaya Üniversitesi
'nde dün akşam saatlerinde akademisyen Ceren Damar Şenel, öğrencisi tarafından öldürüldü. Saldırı sonrası yaşananlar ise amatör kamera tarafından kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde saldırı sonrası akademisyene yapılan ilk müdahale görülüyor. Şenel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Akademisyen Şenel, bugün düzenlenecek törenin ardından Ankara
'da son yolculuğuna uğurlanacak.
Görüntü Dökümü
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Kalp masajı yapılması
Pencereden görülen görevliler
ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:01 Kaynak: DHA
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