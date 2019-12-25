Üniversitede edebiyat kapışması - Son Dakika
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Üniversitede edebiyat kapışması

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat ve Dil-Kültür Topluluğu tarafından bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Edebiyat Kapışması (Poetry Slam) öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Üniversitede edebiyat kapışması, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat ve Dil-Kültür Topluluğu tarafından bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Edebiyat Kapışması (Poetry Slam) öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.


Akdeniz Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Dr. Safiye Genç danışmanlığında ve Edebiyat ve Dil-Kültür topluluğunun düzenlediği ve bu yıl 5.'si gerçekleştirilen etkinlikte, kalabalık öğrenci topluluğu bir araya geldi. ABD'de ve Avrupa'da yaygın olarak yapılan, ancak Türkiye'de çok bilinmeyen ses ve sahne performansına dayalı yeni bir edebi metin sunma şekli olan Edebiyat Kapışması'nda, önceden katılacağını bildiren kendine özgü metinleriyle 12 kapışmacı sahne aldı.


Konu kısıtlamasının olmadığı ve yarışmacıların 3-7 dakika aralığında kendisine ait edebi metinlerini sunduğu yarışmada seyirciler arasından seçilen jüriler sunumların hemen ardından yarışmacılara puan verdiler. Yuhalama ve kötülemenin tabu kabul edildiği, profesyonelliğin gerekmediği yarışmada geceyi Gökhan Eşki birincilik, Şeyda Akbulut- Ayşe Yaman ve Beril Karanfil ikincilik, Yeliz Solmaz üçüncülükle tamamladı. Gecenin finalinde sahneye çıkan 12 yarışmacı birbirlerini sarılarak tebrik etti. Bir sonraki kapışmanın bahar döneminde gerçekleştirileceği belirtildi. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:47 Kaynak: İHA
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