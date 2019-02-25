Son Dakika Haberleri: Üniversitede Engellilerin Önündeki Engelleri Kaldırılıyor

Üniversitede Engellilerin Önündeki Engelleri Kaldırılıyor

1 saat önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının "Engelsiz Üniversite" ödüllerine aday olan Adıyaman Üniversitesine (ADYÜ) ilk denetim, beş farklı kurum yetkilisinin yer aldığı heyet tarafından gerçekleştirildi.

Üniversitede Engellilerin Önündeki Engelleri Kaldırılıyor, System.String[]
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının "Engelsiz Üniversite" ödüllerine aday olan Adıyaman Üniversitesine (ADYÜ) ilk denetim, beş farklı kurum yetkilisinin yer aldığı heyet tarafından gerçekleştirildi.

Engelsiz Üniversite Bayrakları kapsamında Turuncu Bayrak (Mekanda Erişilebilirlik) ve Mavi Bayrak (Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik) kategorilerinde ödüllere aday olan ADYÜ, engelli öğrenci ve çalışanları için erişilebilirlik konusunda tüm imkanlarını seferber ederken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Karayolları İl Müdürlüğü ve engelli temsilcilerinden oluşan heyetten ilk denetimde geçer not aldı. Küçük çaplı eksiklerin tespit edildiği denetimlerde alınması gereken önlemler ve yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Merkez külliyesi, fakülte, yüksekokul ve enstitü binalarının ayrı ayrı aday olduğu "Engelsiz Üniversite Bayrakları" kategorisinde oldukça iddialı olan ADYÜ'de eksikliklerinin tam anlamıyla giderilmesi için çalışmaların yoğun bir biçimde devam ettiği öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:22 Kaynak: İHA

Yükseköğretim Kurulu, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Görmek İsteyen Engelli Çocuğun Gözyaşları Yürek Dağladı MEB'in İlk Kez Yapacağı Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavının Tarihi Belli Oldu

SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok Mersin İl Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın Aday Olamayacağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 17:31:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversitede Engellilerin Önündeki Engelleri Kaldırılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]