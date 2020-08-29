Üniversitede Fide ve Fidan yetiştiriciliği kursu açıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Fide ve Fidan yetiştiriciliği kursu açıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Fide ve Fidan yetiştiriciliği kursu açıldı. 7 Aralık Üniversitesi ile Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezinin ortaklaşa yürüttüğü "Bir Dokunuş Bin Hayat" projesiyle, Üniversitemiz Mercidabık Kampüsünde bulunan Ziraat Fakültesi seralarında fide ve fidan yetiştiriciliği kursu başladı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen fide ve fidan yetiştiriciliği kursuna Türk ve Suriyeli kursiyerler katılıyor. Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilen "Bir Dokunuş Bin Hayat" başlıklı eğitim korona virüse karşı önlemler alınarak gerçekleştiriliyor. - KİLİS

Aralık, Kilis, Ekonomi, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 10:41 - Kaynak: İHA Son Dakika › Ekonomi › Üniversitede Fide ve Fidan yetiştiriciliği kursu açıldı - Son Dakika Ekonomi

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