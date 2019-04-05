Son Dakika Haberleri: Üniversitede Gençlik Şöleni

Üniversitede Gençlik Şöleni

7 dakika önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde vize sınavları öncesi gençlik şöleni düzenlendi.

Üniversitede Gençlik Şöleni, System.String[]
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde vize sınavları öncesi gençlik şöleni düzenlendi.

AEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Öğrenci Konseyi Başkanlığı'nın düzenlediği şölen Kongre ve Kültür Merkezi Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, şölende yaptığı konuşmada, geleneksel hale getirdikleri etkinlikte öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Üniversite yönetiminin her zaman gençliğin yanında olduğunu vurgulayan Karakaya, "Ben gençliğime, öğrencilerime güveniyorum, inanıyorum ki onlar kendilerine uyan, kendilerine yakışan vakar ile her zaman yaptıkları işlerde başarılı olacaklardır. Üniversitemizden mezun olacak öğrencilerimiz dünyayı değiştirecek gençlik içinde yer alacaklardır." ifadelerini kullandı.

Şölende, Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı tarafından öğrencilere tatlı ikram edildi, Pozitif Sahne Tiyatro Topluluğu tarafından oyun sahneledi.

Eğlenceli yarışmaların yapıldığı şölene, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ve Prof. Dr. Mustafa Kurt, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:29 Kaynak: AA

Karakaya, Rektör, Kırşehir, Ahi Evran Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Süreci Bitti, Şimdi Mahkeme Süreci Var Milli Patateslerin İsmi Anketle Belirlenecek Mansur Yavaş: 1 Nisan'dan İtibaren Belediyede Yapılan Rutin Dışı İşler Hükümsüzdür Binali Yıldırım'a Açıkça Soruldu: İstanbul'da Seçimler İptal Edilir mi?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 15:36:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversitede Gençlik Şöleni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]