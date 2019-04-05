Üniversitede Gençlik Şöleni

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde vize sınavları öncesi gençlik şöleni düzenlendi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde vize sınavları öncesi gençlik şöleni düzenlendi.



AEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Öğrenci Konseyi Başkanlığı'nın düzenlediği şölen Kongre ve Kültür Merkezi Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleştirildi.



Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, şölende yaptığı konuşmada, geleneksel hale getirdikleri etkinlikte öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.



Üniversite yönetiminin her zaman gençliğin yanında olduğunu vurgulayan Karakaya, "Ben gençliğime, öğrencilerime güveniyorum, inanıyorum ki onlar kendilerine uyan, kendilerine yakışan vakar ile her zaman yaptıkları işlerde başarılı olacaklardır. Üniversitemizden mezun olacak öğrencilerimiz dünyayı değiştirecek gençlik içinde yer alacaklardır." ifadelerini kullandı.



Şölende, Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı tarafından öğrencilere tatlı ikram edildi, Pozitif Sahne Tiyatro Topluluğu tarafından oyun sahneledi.



Eğlenceli yarışmaların yapıldığı şölene, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ve Prof. Dr. Mustafa Kurt, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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