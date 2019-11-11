Son Dakika Haberleri: Üniversitede görev yapan 196 özel güvenlik görevlisi eğitime tabi tutuldu
Son Dakika Güncel Üniversitede görev yapan 196 özel güvenlik görevlisi eğitime tabi tutuldu

Üniversitede görev yapan 196 özel güvenlik görevlisi eğitime tabi tutuldu

7 saat önce

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce Erzincan'da ki üniversite kampüsleri, kampüs dışında bulunan ek binalarında ve öğrenci yurtlarında görev yapan 196 özel güvenlik görevlisine yönelik eğitim verildi.

Üniversitede görev yapan 196 özel güvenlik görevlisi eğitime tabi tutuldu, System.String[]

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce Erzincan'da ki üniversite kampüsleri, kampüs dışında bulunan ek binalarında ve öğrenci yurtlarında görev yapan 196 özel güvenlik görevlisine yönelik eğitim verildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinesinde; 2019-2020 akademik yılında üniversitelerde eğitim-öğretimin özgür ve güvenli ortamda sürdürülebilmesi için, üniversite kampüsleri, kampüs dışında bulunan ek binalarında ve öğrenci yurtlarında görev yapan özel güvenlik görevlilerine, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde, "Özel Güvenlik Hukuku, Genel Kollukla İlişkiler, Asayiş Hizmetleri ve Terörle Mücadele, Toplumsal Olaylara Müdahale Esasları ve Kitle Psikolojisi, Uyuşturucu Madde Bilgileri ve Etkili İletişim" konularında, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezinde program dahilinde eğitimler verildi.


Gerçekleştirilen eğitime Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçe yurtlarda görev yapan toplam 196 özel güvenlik görevlisi katıldı. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:31 Kaynak: İHA
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