Üniversitede "Güvenlik Tedbirleri" toplantısı yapıldı

Kırklareli Üniversitesinde, "Üniversitelerde Güvenlik Tedbirleri" toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında rektörlük binasında gerçekleştirilen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Belediye Başkan Yardımcısı Arda Kolcular, Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan katıldı.

Toplantıda, alınmış ve alınması planlanan emniyet tertip ve tedbirlerine yönelik konular görüşüldü.

Vali Bilgin, yaptığı konuşmada, tüm güvenlik tedbirlerinin alınarak öğrencilerin huzur içerisinde eğitim görmeleri için çalıştıklarını söyledi.

Kırklareli'nin asayiş açısından güvenli olduğunu aktaran Bilgin, tüm öğrencilere başarı dileğinde bulundu.