Üniversitede 'Hoca' müzik dünyasında 'ChanCe'

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şansın Tüzün, kemik sağlığı ve kemik erimesi konusunda da önemli çalışmalara imza atarken, hastane ve öğrencileriyle geçirdiği zaman dışında müzikle ilgileniyor.



Üniversite "Hoca", müzik dünyasında "ChanCe" adıyla tanınan Prof. Dr. Şansın Tüzün, pek çok film ve belgesele konuk olan çalışması "Gelibolu", Goran Bregovic ile "Hıdırellez" ve "Avare" şarkılarının müzik çalışmasını üstlenip seslendirdirdi.



Tüzün, söz ve müziğini yazdığı ve Medeniyetler Korosu ile seslendirdiği "Middle East", "I Love Jello", "Tutsak" ve "Sensizliğe dayanabilirim" gibi şarkılarına video-klip çekerek, müzik dünyasında ciddi adımlarla ilerliyor.



İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Hidroterapi havuzunda, hastalarını suyla tedavi eden ve onlara dans etmeleri önerisinde bulunan Tüzün, havuzdaki "Yunuslarım" diye tanımladığı hidroterapistleri yönlendirerek nasıl bir tedavi uygulaması gerektiğini anlatıyor.



"Kendi şarkılarımı yazmayı seviyorum"



Tüzün, hastaları, öğrencileri ve müzik dünyasına ilişkin yaşadıklarını anlattı.



Çocukluk yaşlarından itibaren kısa öyküler yazdığını, edebiyat tutkusunun zamanla şarkı sözü yazmaya evrildiğini belirten Tüzün, "Şarkı sözleri yazdıkça müziğin tıptan çok ayrışmadığını gördüm çünkü her ikisi de ekip işidir. Kelimelerle saatlerce geçen zamanı düşündüğüm zaman tıbbın da aynı disipline sahip olduğunu görüyorum. Sıkı çalışmalar, makaleler ve tıbbi yayınların hakim olduğu bir dünyayı müzikten ayıramıyorum ve müzikte daha çok zaman geçirmeyi, kendi şarkılarımı yazmayı seviyorum. Bu kapsamda da arkadaşlarımla çeşitli konserler veriyoruz." diye konuştu.



Şansın Tüzün, müzik platformlarına baktığı zaman pek çok şarkıya imza attığını görüp mutlu olduğunu aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Türkçe ve İngilizce albüm yaptım, 5 klip çektim ve ayrıca single çalışmalarım var. Müzik çalışmalarımda 'ChanCe' ismini kullanıyorum. Değişik bir isim kullandığım için pek çok insan beni profesör kimliğimde bulamıyor. Profesör ve müzik kimliğimi bağdaştıran çok az kişi çıkıyor. Hemen her şeyimi ortaya sermemek adına müzikle uğraşmak bana belki de oyun gibi geliyor. ChanCe adıyla müziğimi yapıyorum, Prof. Dr. Şansın Tüzün olarak da hastalarımla ilgilenip akademik hayatımı sürdürüyorum.



Müzik çok farklı bir alan, tamamen şov işi ve farklı bir frekans alanı olduğu için şu an üzerimde olan beyaz önlüğü bile biraz yadırgıyorum açıkçası. Müzik ve tıbbı birbirine çok dahil etmemeye çalışıyorum. Öğrencilerimden müziğe yatkın olup gitar çalanlar, rol-model olarak 'Hocam siz müzik ve tıbbı nasıl bir arada yapabiliyorsunuz?' diye soruyorlar çünkü tıp zor ve uzun bir eğitim sürecidir. Fakat müzikle ilgilenmem öğrencilerime motivasyon oluyor. Bazen farklı projelerle gelen öğrencilerim oluyor, yardımcı olmaya çalışıyorum ama genel olarak tıbbı ve müziği birbirine karıştırmamayı tercih ediyorum.