Üniversitede içinde beyaz madde olan zarf paniği - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Üniversitede içinde beyaz madde olan zarf paniği - Son Dakika

Üniversitede içinde beyaz madde olan zarf paniği

7 saat önce

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı şehir merkezindeki Meslek Yüksekokulunda zarf içinde beyaz bir toz bulunması paniğe neden oldu.

Üniversitede içinde beyaz madde olan zarf paniği, System.String[]

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı şehir merkezindeki Meslek Yüksekokulunda zarf içinde beyaz bir toz bulunması paniğe neden oldu. Şarbon olabileceği iddiası ile olay yerine AFAD, 112 Acil Servis ambulansları ve Emniyet bomba imha ekipleri yönlendirildi.


İddiaya göre, Yüksekokulda görevli bir hocanın kapısının altından kimliği belirsiz kişi veya kişilerce üzerinde yazı olmayan zarf bırakıldı. Zarfı açan hoca zarf içinden beyaz bir toz madde çıkması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.


İhbar sonrası olay yerine AFAD, 112 Ambulans, Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri sevk edildi. AFAD ilk incelemesinin ardından olay yerinden ayrılırken, 112 ambulans ekipleri maske ve koruyucu elbise giydi. Olay sonrası bir kişi tedbir amaçlı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Emniyet ekipleri bulunan beyaz maddeyi zarf ile birlikte alarak analiz için koruma altına aldılar. Hastaneye tedbir amaçlı kaldırılan bir kişinin ilk belirlemelere göre önemli bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi. - MUĞLA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Elazığ'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde hasarlı bina çöktü
İş bulamayan üniversite öğrencisi Hakan Taşdemir intihar etti Servis minibüsünün altında kalan Nedim hayatını kaybetti Kendisini döven oğlunu tabancayla öldürdü

Son Dakika Haberleri
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı
23:20 Adriana Lima'nın Türk iş insanı Emir Bahadır'la aşk yaşadığı iddia edildi
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 00:35:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversitede içinde beyaz madde olan zarf paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]