Son Dakika Haberleri: Üniversitede İhale Kavgası

Üniversitede İhale Kavgası

1 saat önce

Akdeniz Üniversitesinde bir iş yerinin ihalesi sırasında çıkan kavgada biri polis 4 kişi gözaltına alındı.

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Akdeniz Üniversitesinde bir iş yerinin ihalesi sırasında çıkan kavgada biri polis 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi Olbia Çarşısı'ndaki bir iş yeriyle ilgili ihaleye katılan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ihaleye katılan S.E.Y'nin polis memuru kardeşi M.Y'nin diğer katılımcıları silahla tehdit ettiği öne sürüldü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, S.G.G, Y.G, S.E.Y ve M.Y'yi gözaltına aldı.

M.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:57 Kaynak: AA

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