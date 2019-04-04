Üniversitede İhtiyaç Sahibi Öğrenciler İçin Giysi Mağazası Açıldı

Ordu Üniversitesinde yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi öğrencilerin ücretsiz yararlanabileceği giysi mağazası hizmete sunuldu.

Ordu Üniversitesinde yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi öğrencilerin ücretsiz yararlanabileceği giysi mağazası hizmete sunuldu.



Üniversitenin morfoloji binasındaki mağazanın açılışına Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Noyan, akademik personel ve öğrenciler katıldı.



Yarılgaç, burada yaptığı konuşmada, yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilk olarak yerleşke içerisinde belirlenen noktalara üniversite personeli ve öğrencileri tarafından 900 kıyafet bırakıldığını söyledi.



Daha sonra ön kontrolü yapılan ve giyilebilecek durumdaki kıyafetlerin morfoloji binasında açılan "Giysi Dünyası" adlı mağazada toplandığını belirten Yarılgaç, "Giyilebilecek durumda olan temiz ve ütülenmiş kıyafetler burada reyonlara yerleştirildi. Ayrıca mağazada hiç giyilmemiş giysiler de yer aldı. Tüm ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz, hafta içi 15.00-17.00 saatleri arasında mağazadan yararlanabilecek." dedi.



Yarılgaç, Ordu Üniversitesinin bilimsel çalışmalar üreten, dinamik yapısını sağlamlaştıran, sosyal bilincini oraya koyan yurttaş odaklı projeler de üreterek toplumsal duyarlılıkla hareket ettiğini kaydederek, bu tür çalışmalarda emeği geçen tüm personel ve öğrencileri kutladı.

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