Üniversitede işe alınacak 17 kişi canlı yayınlanan kura ile belirlendi - Son Dakika

Üniversitede işe alınacak 17 kişi canlı yayınlanan kura ile belirlendi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine 13'ü temizlik, 4'ü güvenlik görevlisi olmak üzere alınacak 17 kişi, noter huzurunda yapılan ve youtube kanalından canlı yayınlanan kura ile belirlindi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine 13'ü temizlik, 4'ü güvenlik görevlisi olmak üzere alınacak 17 kişi, noter huzurunda yapılan ve youtube kanalından canlı yayınlanan kura ile belirlindi.

Üniversitenin Rektörlük ek hizmet binasında, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde, 4 güvenlik görevlisi alımı için müracaat eden 156 kişinin isim, soy isim ve kimlik numaralarının yer aldığı küçük kağıtlar, bir kavanozun içerisine konarak kura çekildi.

Üniversiteye alınacak 13 temizlik işçisinin kuraları da aynı şekilde çekildi. Bu kuraya 924 kişi başvurdu.

Asil ve yedek isimlerin belirlendiği kura çekimi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin youtube kanalından da canlı olarak yayınlandı.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, gazetecilere yaptığı açıklamada, itiraz olması ihtimaline karşın kura çekiminin canlı yayınlanıp kamera ile kayıt altına alındığını belirterek, "17 işçi kadrosuna 1080 kişi müracaat etti. Pandemi nedeniyle kuraların halka açık değil, youtube üzerinden canlı yayın yapılacak şekilde olmasına karar verdik. Bu süreçte şeffaflık için tüm işlemler kayıt altına alınacak, insanlar daha sonra itiraz ederlerse yayınları görebilecek." dedi.

Üniversitede işe alınacak 17 kişi canlı yayınlanan kura ile belirlendi

Erzincan, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 14:45

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Üniversitede işe alınacak 17 kişi canlı yayınlanan kura ile belirlendi - Son Dakika
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