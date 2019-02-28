Son Dakika Haberleri: Üniversitede İşe Başladı

Üniversitede İşe Başladı

32 dakika önce

'SOSİS köpek' olarak da bilinen Dakhund cinsi Jimmy, iş, sınav veya kariyer beklentileriyle vurgulanan öğrencilere psikolojik destek sağlıyor.

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'SOSİS köpek' olarak da bilinen Dakhund cinsi Jimmy, iş, sınav veya kariyer beklentileriyle vurgulanan öğrencilere psikolojik destek sağlıyor. Öğrenci İstihdamı Başkanı Debra Easter ile beraber çalışan Jimmy, Nottingham Trent Üniversitesinde popüler bir yüz. Kurtarma köpeği Jimmy'nin önceden iki katı büyüklüğünde ve aşırı kilodan yürüyemediğini söyleyen Öğrenci İstihdamı Başkanı Easter, şimdi Jimmy'nin stresle mücadele eden öğrencileri yatıştırmaya yardım ettiğini söyledi. Jimmy'nin gittiği her yerde öğrenci dikkatini topladığını söyleyen Easter, Jimmy'nin ön plana çıkmayı sevdiğini ve birileri onu görmezden gelirse üzüldüğünü söyledi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:25 

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