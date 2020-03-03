Üniversitede Kariyer Geliştirme Merkezi Eğitim Merkezi açıldı - Son Dakika

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Kariyer Geliştirme Merkezi Eğitim Merkezi açıldı.



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Kariyer Geliştirme Merkezi (KAGEM) Eğitim Merkezi'nin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, Kariyer Geliştirme Merkezi'nin daha aktif olmasına yönelik altyapı ve organizasyonel çalışmaları tamamladıklarını söyledi.



Kar, "Amacımız, KAGEM'in öğrenci kulüplerimiz ve akademik birimlerimiz ile daha yakın bir işbirliği içinde çalışmasıdır. Bu kapsamda öğrencilerimizin formel eğitim-öğretim müfredatlarını tamamlayacak ve hayata hazırlayacak faaliyetlerin yapılması oldukça önemlidir. Öğrencilerimize ve personelimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.