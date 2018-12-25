Son Dakika Haberleri: Üniversitede, Öğrenci Derneğinden Milli Piyango ve Yılbaşı Tepkisi

Üniversitede, Öğrenci Derneğinden Milli Piyango ve Yılbaşı Tepkisi

47 dakika önce

SİVAS'ta Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Derneği(CÜDER) üyesi öğrenciler, Milli Piyango bileti satılmasına ve yılbaşının kutlanmasına yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi.

Üniversitede, Öğrenci Derneğinden Milli Piyango ve Yılbaşı Tepkisi, System.String[]
SİVAS'ta Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Derneği(CÜDER) üyesi öğrenciler, Milli Piyango bileti satılmasına ve yılbaşının kutlanmasına yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi.

Kampüs içerisindeki merkezi kafeterya önünde toplanan yaklaşık 30 kişilik CÜDER üyesi, 'Her kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o onlardandır' pankartı açıp, çeşitli dövizler taşıdı. Grup adına konuşan Ahmet Uzun,"Milletleri millet yapan en önemli unsur şüphesiz ki o milletin tarihi, kültürü, inancı ve ortak değerleridir. Bir millet kendi tarihine, kendi inancına, kendi kültür ve kıymetlerine sarıldığı ölçüde sağlam bir gelecek inşa edebilir. Kendi milli ve manevi değerlerinden uzaklaştığı, kendi kültürüne yabancılaştığı takdirde sadece değerlerini değil bir gün istiklalini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Tarih bunun dramatik örnekleriyle doludur. Bütün bu gerçekler ortadayken son yıllarda ülkemizde giderek artan bir şekilde yılbaşı çılgınlığı ve milli kavramına darbe vuran piyango çılgınlığı yaşanmaktadır. Sen Müslümansın. 37 milyon piyango bileti, 20 binin üzerinde banka şubesi, 114 milyon faizli banka kartı, 57 milyon faizli kredi kartının yüreklerimizi işgal ettiği bir ortamda, rızkın yalnızca Allah tarafından verildiğini unutmamalı haram olan piyangodan uzak durmalısın" dedi.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:29 Kaynak: DHA

Ekonomi
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