Son Dakika Haberleri: Üniversitede Öldürülen Ceren Damar İçin Hukuk Fakültesi Önünde Tören Düzenlendi

Üniversitede Öldürülen Ceren Damar İçin Hukuk Fakültesi Önünde Tören Düzenlendi

8 dakika önce

Üniversitede öldürülen Ceren Damar için Hukuk Fakültesi önünde tören düzenlendiANKARA - Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü Hukuk Fakültesinde sınavda kopya çekmekten hakkında tutanak tuttuğu öğrenci tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar için Hukuk Fakültesi önünde tören düzenlendi.

Üniversitede öldürülen Ceren Damar için Hukuk Fakültesi önünde tören düzenlendi

ANKARA - Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü Hukuk Fakültesinde sınavda kopya çekmekten hakkında tutanak tuttuğu öğrenci tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar için Hukuk Fakültesi önünde tören düzenlendi.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dün bir öğrenci tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar için bugün fakülte önünde tören düzenlendi. Hukuk Fakültesi öğrencileri ve akademisyenler ile Damar'ın yakınlarının katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Damar'ın ailesi, sevenleri ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Fakülte girişinde bulunan taziye masasına karanfiller ve Damar'ın fotoğrafları konuldu. Damar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu başında annesi ve babası uzun süre gözyaşı döktü. Damar'ın eşi ise, "Kendisiyle üç ay evli kaldım. Bana çok şey kattı. Asla kandan ve kötülükten yana olmayacağız. Yaşanan bu olay tüm Türkiye'ye bir ders olur ve sembol olur" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:19 Kaynak: İHA

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