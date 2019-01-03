Son Dakika Haberleri: Üniversitede Öldürülen Ceren Damar Toprağa Verildi

Üniversitede Öldürülen Ceren Damar Toprağa Verildi

58 dakika önce

Öğrencisi tarafından katledilen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar, Ankara Karşıyaka'da kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Üniversitede Öldürülen Ceren Damar Toprağa Verildi, System.String[]
Öğrencisi tarafından katledilen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar, Ankara Karşıyaka'da kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü Hukuk Fakültesinde sınavda kopya çekmekten hakkında tutanak tuttuğu öğrencisi Hasan İsmail H. tarafından öldürülen Ceren Damar, son yolculuğuna uğurlandı. Araştırma Görevlisi Damar için görevli olduğu Çankaya Üniversitesinde düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı. Damar'ı son yolcuğunda başta eşi Levent Şener, annesi, babası, sevenleri, akademisyen dostları ile öğrencileri yalnız bırakmadı. Eşi Levent Şener, Damar'ın tabutu başından bir an olsun ayrılmayarak kendisine taziye iletmeye gelen herkesle tek tek tokalaşıp sarılarak acısını paylaştı. Kılınan cenaze namazının ardından Ceren Damar toprağa verildi.

Öte yandan Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar'ın Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda araştırmacı olarak görev yaptığı öğrenildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:17 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır Üniversitede Öldürülen Araştırma Görevlisinin Eşi: 3 Ay Evli Kaldım, Bana Çok Şey Kattı

Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi Son Dakika! Ukrayna'da Üniversite Öğrencisi İki Türk Kızı, Yaşadıkları Evde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 18:15:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversitede Öldürülen Ceren Damar Toprağa Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]