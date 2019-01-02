Son Dakika Haberleri: Üniversitede Silahla Yaralama Zanlısı Yakalandı

Üniversitede Silahla Yaralama Zanlısı Yakalandı

19 dakika önce

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde aralarında tartışma çıkan bir öğrenci araştırma görevlisini yaraladı.

Üniversitede Silahla Yaralama Zanlısı Yakalandı, System.String[]
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde aralarında tartışma çıkan bir öğrenci araştırma görevlisini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsünde bulunan Hukuk Fakültesinde sınavda kopya çekmeyle ilgili hakkında tutanak tutulmasına kızan öğrenci Hasan İsmail H. ve araştırma görevlisi Ceren D. arasında tartışma yaşandı. Hasan İsmail D., araştırma görevlisi Ceren D.'yi hem bıçak hem de silahla yaraladı. Olay yerinden kaçan saldırgan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:31 Kaynak: İHA

Hasan İsmail, Çankaya Üniversitesi, 3. Sayfa
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