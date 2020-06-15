Üniversitede sınava giren öğrencinin korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Kocaeli'de Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrenci, sınav öncesinde yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında salona gelen ekipler tarafından ayrı bir sınıfa alındı. Öğrenci sınavın ardından hastanede tedavi altına alınırken, aynı sınıfta sınava girdiği 12 öğrenci ve 4 gözetmen de evlerinde izolasyona alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de Milli Savunma Üniversitesi sınavına girecek olan bir öğrenci, sınavdan bir gün önce hissettiği rahatsızlık sonucu gittiği hastanede korona virüs testine girdi. Öğrenci ardından testin sonucunu almadan İzmit'te bulunan Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsünde Milli Savunma Üniversitesi sınavına girdi. Sınav sırasında öğrencinin test sonucunun pozitif çıktığını belirleyen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, üniversiteye giderek öğrenciyi ayrı bir sınıfa aldı. Burada sınavını tamamlayan öğrenci, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrenci ile aynı salonda sınava giren 12 öğrenci ile 4 gözetmen de evlerinde izolasyon altına alındı. - KOCAELİ