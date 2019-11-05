Son Dakika Haberleri: Üniversitede solucan gübresiyle lavanta yetiştiriliyor
Son Dakika Güncel Üniversitede solucan gübresiyle lavanta yetiştiriliyor

Üniversitede solucan gübresiyle lavanta yetiştiriliyor

8 saat önce

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nde solucan gübresiyle lavanta üretimine başlandı.

Üniversitede solucan gübresiyle lavanta yetiştiriliyor, System.String[]

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nde solucan gübresiyle lavanta üretimine başlandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde AR-GE çalışmaları sonucu kurulan tesilerde solucan üretimine başlandı. Tesisten elde edilen solucan gübresi ile lavanta üretimi gerçekleştirdiklerini anlatan Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Tutar, "Mayıs ayında Isparta'dan 2 bin 400 adet kokulu lavanta fidesi getirdik. Bunları toprakla buluşturduk. Amacımız solucan gübresi kullanarak organik lavanta çiçeği ve lavanta yağı üretmek. Tesisimizin hemen yanında yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanda 2 bin 400 fideyle başlamış olduğumuz lavanta üretimine gelecek yıl diktiğimiz lavantalardan almış olduğumuz çiçeklerle devam edeceğiz. Bu şekilde hem ekonomik anlamda tasarruf sağlanacak hem de israfın önüne geçmiş olacağız. Görsel olarak üniversitemize renk katabilecek bir çalışma olacağı düşüncesindeyiz" diye konuştu.Lavantanın kullanım alanlarına da değinen Doç. Dr. Tutar, "Lavanta, kozmetik, tıp ve endüstriyel alan da kullanılan çok önemli bir bitkidir. Solucan gübresini lavantada kullanarak elde edilen yağ ekonomiye kazandırılacak" diye konuştu.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:08 Kaynak: DHA
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