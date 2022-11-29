Üniversiteyi birbirine katan taciz! Öğretim üyesinin odasına dalan profesör, "Benim olacaksın" diyerek saldırdı - Son Dakika
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Üniversiteyi birbirine katan taciz! Öğretim üyesinin odasına dalan profesör, "Benim olacaksın" diyerek saldırdı

29.11.2022 10:12
Üniversiteyi birbirine katan taciz! Öğretim üyesinin odasına dalan profesör, "Benim olacaksın" diyerek saldırdı

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli olan bir profesör, Kocaeli Üniversitesi'nde çalışan öğretim üyesinin odasına girip "Benim olacaksın, seninle evleneceğiz" diyerek tacizde bulundu. Taşkınlık çıkaran profesör polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Dün saat 12.00 sıralarında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. B.A., eski doktora öğrencisi olan ve şu an Kocaeli Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Ş.K.'nın odasına girdi.

"BENİM OLACAKSIN"

Ş.K.'nın telefonuna el koyarak "Benim olacaksın, seninle evleneceğiz" dediği ve Ş.K.'nın erkek arkadaşı tarafından hediye edilen tabloyu kırdığı iddia edilen B.A., daha sonra odaya giren Ş.K.'nın erkek arkadaşı ile tartıştı.

GÖZALTINDA

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. B.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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İstanbul Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Umuttepe Yerleşkesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üniversiteyi birbirine katan taciz! Öğretim üyesinin odasına dalan profesör, 'Benim olacaksın' diyerek saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üniversiteyi birbirine katan taciz! Öğretim üyesinin odasına dalan profesör, "Benim olacaksın" diyerek saldırdı - Son Dakika
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