Son Dakika Haberleri: Üniversitede tekstili seçene hem asgari ücret hem de iş garantisi
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Üniversitede tekstili seçene hem asgari ücret hem de iş garantisi

2 saat önce

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Öksüz, nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için üniversite sınavında ilk 80 bine giren öğrencilere tekstil ve deri sektörünü tercih etmeleri durumunda öğrenim hayatları boyunca asgari ücrete kadar burs vereceklerini açıkladı.

Üniversitede tekstili seçene hem asgari ücret hem de iş garantisi, System.String[]
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Öksüz, nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için üniversite sınavında ilk 80 bine giren öğrencilere tekstil ve deri sektörünü tercih etmeleri durumunda öğrenim hayatları boyunca asgari ücrete kadar burs vereceklerini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:43 
yönetim kurulu, asgari ücret, , Ekonomi
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