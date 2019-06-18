Üniversitede tekstili seçene hem asgari ücret hem de iş garantisi
2 saat önce
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Öksüz, nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için üniversite sınavında ilk 80 bine giren öğrencilere tekstil ve deri sektörünü tercih etmeleri durumunda öğrenim hayatları boyunca asgari ücrete kadar burs vereceklerini açıkladı.
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Öksüz, nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için üniversite sınavında ilk 80 bine giren öğrencilere tekstil ve deri sektörünü tercih etmeleri durumunda öğrenim hayatları boyunca asgari ücrete kadar burs vereceklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:43
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