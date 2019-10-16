Son Dakika Haberleri: Üniversitede terör örgütüne elaman temin eden 12 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Üniversitede terör örgütüne elaman temin eden 12 kişi tutuklandı

Üniversitede terör örgütüne elaman temin eden 12 kişi tutuklandı

40 dakika önce

Mersin'de üniversitede örgüte eleman kazandırma çalışmaları yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan PKK/KCK terör örgütü üyesi 3'ü kadın 12 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Üniversitede terör örgütüne elaman temin eden 12 kişi tutuklandı, System.String[]

Mersin'de üniversitede örgüte eleman kazandırma çalışmaları yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan PKK/KCK terör örgütü üyesi 3'ü kadın 12 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH adına Mersin Üniversitesi (MEÜ) içerisinde faaliyet yürüten, yurtiçinde ve yurtdışında terör örgütünün birçok toplantısına katılan ve üniversite içerisinde örgüte elaman temin etme çalışmaları yürüttükleri tespit edilen 13 kişiden 12'si gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise birçok örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan örgüt propagandası içeren kitaplar ve dijital malzemeler de ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3'ü kadın 12 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(İHA)

Mersin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:05 Kaynak: İHA
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