Son Dakika Haberleri: Üniversitede terör örgütüne eleman temin etmeye çalışmışlar
Son Dakika Güncel Üniversitede terör örgütüne eleman temin etmeye çalışmışlar

Üniversitede terör örgütüne eleman temin etmeye çalışmışlar

55 dakika önce

Mersin'de üniversitede örgüte elaman temin etme çalışmaları yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi 3'ü kadın 12 kişi, adliyeye sevk edildi.

Üniversitede terör örgütüne eleman temin etmeye çalışmışlar, System.String[]

Mersin'de üniversitede örgüte elaman temin etme çalışmaları yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi 3'ü kadın 12 kişi, adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalarda, DGH adına Mersin Üniversitesi (MEÜ) içerisinde faaliyet yürüten, yurtiçinde ve yurtdışında terör örgütünün birçok toplantısına katılan ve üniversite içerisinde örgüte elaman temin etme çalışmaları yürüttükleri tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda R.K., G.K., N.Y., B.Ç., A.E., Y.K., K.T., F.T., E.A., S.E., V.T. ve S.Ç. gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan K.Ü.'nün ise aranmasına devam ediliyor. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise birçok örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan örgüt propagandası içeren kitaplar ve dijital malzemeler de ele geçirildi. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 3'ü kadın 12 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

(Koray Ünlü/İHA)

TEM Otoyolu, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor
Uyuşturucu operasyonunda "Ben içiciyim" diyen genç kız, yanındakileri ihbar etti Faili meçhul olaylara karışan PKK'lı Süleymaniye Camii'nde yakalandı Lojman satışları bu ay başlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 12:51:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversitede terör örgütüne eleman temin etmeye çalışmışlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]