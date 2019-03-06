Üniversitede Trafik Kazası Tatbikatı Yapıldı
21 dakika önce
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde trafik kazası tatbikatı yapılırken, senaryo gereği araç içinde sıkışan 2 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi'nde trafik kazası tatbikatı yapılırken, senaryo gereği araç içinde sıkışan 2 kişi AFAD
ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Bilecik AFAD, UMKE, üniversitenin paramedik, acil tıp teknisyenliği ve hemşirelik bölümü öğrencilerinin katılımıyla tatbikat yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği gerçekleşen bir trafik kazasında araç içinde sıkışan 2 kişi AFAD ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilmesi yer aldı.
Ayrıca üniversite yerleşkesinde AFAD ekipleri tarafından stant açılarak başta deprem olmak üzere yaşanabilecek afet ve acil durumlara karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla arama kurtarma malzemelerinin tanıtımı yapılarak broşür dağıtımı yapıldı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:19 Kaynak: İHA
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